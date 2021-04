Cassata siciliana, la ricetta di Simone Buzzi

Che meraviglia la ricetta della cassata siciliana di Simone Buzzi, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 aprile 2021. Il dolce classico della tradizione siciliana possiamo farlo anche a casa con le ricette di Simone Buzzi. Passo dopo passo ci mostra come fare una cassata siciliana perfetta. Proviamo a fare anche il marzapane, è questa la cosa più complicata, oltre alla decorazione della cassata. Abbiamo il pan di Spagna già pronto, il marzapane in frigo, anche la ricotta in frigo perché deve sgocciolare, possiamo preparare tutto per il dolce siciliano. Ecco la ricetta di Simone Buzzi per la dolce cassata siciliana.

RICETTE SIMONE BUZZI – LA RICETTA DELLA CASSATA SICILIANA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo il marzapane e mettiamo nella ciotola la farina di pistacchio, l’acqua, lo zucchero a velo e lo sciroppo di glucosio, impastiamo fino a quando diventa un composto omogeneo. Facciamo riposare, meglio se la prepariamo il giorno prima e poi avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo.

Versiamo tanto zucchero a velo sul tavolo, stendiamo con le mani, otteniamo un rotolo che poi schiacciamo, otteniamo un rettangolo lungo che rifiliamo. Arrotoliamo la striscia dalla parte più corta. Inzuccheriamo lo stampo rotondo e foderiamo il bordo con la striscia di marzapane.

Con il pan di Spagna a fettine senza crosta tagliamo dei trapezi che disponiamo sul bordo di marzapane, facciamo aderire. Tutto questo serve per trattenere l’umidità della ricotta.

Prendiamo un disco di pan di Spagna, sempre senza crosta, disponiamo sulla base dello stampo.

Il giorno prima scoliamo la ricotta in frigo, deve essere ben asciutta. Lavoriamo la ricotta con lo zucchero e poi aggiungiamo le gocce di cioccolato fondente. Versiamo la crema di ricotta nel guscio di pan di Spagna, livelliamo e copriamo con pezzetti e briciole di pan di Spagna.

Capovolgiamo la cassata semplicemente mettendo un piatto o il vassoio sulla cassata.

Nel pentolino sciogliamo lo zucchero fondente che troviamo facilmente in vendita. Versiamo sulla cassata, solo sulla superficie. Completiamo con la frutta candita, la zuccata. Se siamo bravissimi possiamo anche decorare con la ghiaccia reale.



