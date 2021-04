La ricetta del semifreddo al miele di montagna, la ricetta di Barbara De Nigris di oggi 7 aprile 2021, la ricetta dolce del mercoledì di E’ sempre mezzogiorno. Più ricetta in una oggi con Barbara De Nigris che propone non solo il semifreddo al miele ma anche la salsetta di lamponi e fragole, i biscottini e le mele al forno. Come sempre anche oggi sono tantissime le ricette di E’ sempre mezzogiorno da copiare, ben due dolci, di zia Cri e di Barbara De Nigris, i favolosi panini carote e sesamo farciti di Fulvio Marino, il secondo piatto di carne di Mattia e Mauro Improta e anche le fettuccine alla vignarola di Gian Piero Fava. Ecco la ricetta del semifreddo al miele di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL SEMIFREDDO AL MIELE DI MONTAGNA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le fragole a pezzettoni, i lamponi li lasciamo interi. Versiamo nella pentola con un po’ di zucchero, facciamo cuocere.

Nella ciotola rompiamo le uova, 1 uovo intero e 2 tuorli e li montiamo con il miele per 10 minuti a bagnomaria. Usiamo le fruste elettriche, uniamo la grappa e la scorza grattugiata di un’arancia.

A parte montiamo la panna, aggiungiamo lo yogurt greco, mescoliamo e uniamo anche il composto con le uova, mescoliamo. Foderiamo lo stampo da plumcake con la pellicola, versiamo questo composto con la panna e mettiamo nel congelatore per 3 ore.

Tagliamo la mela a fettine tonde, con tutta la buccia ma senza torsolo. Disponiamo le fettine sulla teglia foderata con la carta forno, spolveriamo con lo zucchero a velo e mettiamo in forno 10 minuti. Con queste facciamo delle roselline e mettiamo in forno per 3 ore a 100° C. Facciamo raffreddare e spolveriamo con lo zucchero a velo.

Battiamo gli albumi, uniamo lo zucchero, i fiocchi d’avena, mescoliamo e aggiungiamo le mandorle tritate in modo grossolano, mescoliamo e facciamo dei biscottini, ci aiutiamo con due cucchiai. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno con le mele, a 100° C per 2 ore e mezza.

Sulla base di fragole e lamponi serviamo il semifreddo a fette, completiamo con le mele e con i biscottini. Ancora zucchero a velo e gustiamo il semifreddo di oggi.