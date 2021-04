Tortino di pasta frolla salata la ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta di Barbara De Nigris del tortino tiepido con asparagi bianchi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 2 aprile 2021. Un tortino salato con la pasta frolla ovviamente senza zucchero. Un piatto davvero carino quello di oggi di Barbara De Nigris per il venerdì santo. I tortini di pasta frolla salata sono ripieni di asparagi, uovo, formaggio grattugiato ma se vogliamo possiamo aggiungere per Pasqua anche dello speck a dadini. Oggi è venerdì senza carne per questo non viene aggiunto altro. Ecco come si fanno i tortini salati di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei tortini di frolla salata con asparagi bianchi, carote e zucchine.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTINO TIEPIDO CON ASPARAGI BIANCHI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: prepariamo una pasta frolla salata, quindi lavoriamo la farina disposta a fontana con le uova, iniziamo a sbattere e inglobare, aggiungiamo il burro a pezzetti freddo e il sale. Impastiamo con le mani e se necessario aggiungiamo un goccino di acqua. Lavoriamo velocemente. Facciamo riposare 30 minuti in frigo avvolta nella pellicola.

Stendiamo la pasta frolla con il mattarello, ritagliamo dischi per foderare i tortini imburrati.

Facciamo cuocere gli asparagi al vapore per 4 o 5 minuti, tagliamo a pezzetti.

Nella ciotola mettiamo la panna, il formaggio grattugiato, l’uovo, sale, pepe e noce moscata, mescoliamo bene il tutto e abbiamo il ripieno.

In padella facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo gli asparagi a pezzetti e qualche punta lasciata intera, facciamo insaporire. Dividiamo gli asparagi a pezzetti nei tortini, aggiungiamo il ripieno, altri asparagi e anche le punte, formaggio grattugiato.

Mettiamo in forno a 170° per 35 minuti se i tortini sono grandi, se piccoli bastano 20 minuti. Sulla teglia foderata con la carta forno aggiungiamo anche i ritagli della pasta frolla.

Tagliamo carote e zucchine sottili, con la mandolina, mettiamo in acqua e ghiaccio per farle arricciare e condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe.

Serviamo magari i tortini su un po’ di insalatina, completiamo con le verdure condite e la pasta frolla salata sbriciolata.