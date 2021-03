Uova in crosta alla montanara, la ricetta delle polpette di patate ripiene di Barbara De Nigris

La ricetta delle uova in crosta alla montanara di Barbara De Nigris, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 marzo 2021. Patate grattugiate, uova sode ma non troppo avvolte nello speck e poi passate in padella col burro. Non è certo finita, Barbara De Nigris prepara le polpette di patate con il ripieno di queste uova. E’ una ricetta E’ sempre mezzogiorno che è una vera bomba. La De Nigris serve le uova in crosta alla montanara on una insalata di spinaci freschi condita con la salsa allo yogurt e le mele. Una golosa ricetta da provare subito, un piatto unico, da copiare. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI BARBARA DE NIGRIS – LA RICETTA DELLE UOVA IN CROSTA ALLA MONTANARE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: peliamo le patate e grattugiamo con la grattugia a fori grossi, aggiungiamo rosmarino tritati, sale, pepe, la birra chiara e la farina, amalgamiamo bene il tutto.

Facciamo bollire le uova solo 3 minuti. Mettiamo poi in acqua e ghiaccio o nel congelatore, in questo modo riusciamo a togliere facilmente il guscio.

Prepariamo la farina speziata con curry, paprika dolce e sale. Passiamo le uova sode intere nella farina speziata, poi le foderiamo una alla volta nella fetta di speck. Attenzione perché le uova sono molto morbide. Facciamo sciogliere un po’ di burro in una padella antiaderente e disponiamo le uova appena preparate, facciamo rosolare su tutti i lati, quindi una cottura veloce.

Con il composto di patate facciamo una polpettona che farciamo con l’uovo appena preparato, chiudiamo bene la polpetta e passiamo nel pane grattugiato. Friggiamo in olio di semi di arachidi profondo e ben caldo.

Tagliamo la mela a dadini. Abbiamo gli spinaci freschi. Facciamo la salsa di yogurt: frulliamo con il mixer a immersione lo scalogno, lo spicchio di aglio, il succo di limone e lo yogurt naturale bianco, aggiungiamo un pochino di olio di oliva, frulliamo ancora e completiamo con la menta e l’erba cipollina tritate.

Serviamo le uova in crosta con gli spinaci conditi con la salsa allo yogurt e le mele.