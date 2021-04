I cookies con la ricetta di Benedetta Parodi e Diego

Torna la rubrica dedicata alla ricette che Benedetta Parodi suggerisce a chi la segue tutti i giorni con passione sui social. L’ha chiamata “una ricetta al giorno” e oggi la conduttrice ha deciso di condividere con tutti i suoi follower la ricetta dei biscotti che tanto ama fare in compagnia di Diego! Oggi arriva la ricetta dei cookies che a quanto pare è un cavallo di battaglia di Diego. Ce lo ricordiamo ancora piccolissimo nel programma di La7 di Benedetta Parodi ma ormai anche lui è cresciuto ed è un ometto. E a quanto pare condivide con la mamma la passione per questi biscotti. Che ne dite vediamo come si preparano?

La ricetta dei cookies di Benedetta Parodi

Secondo le indicazioni di Benedetta, con questa ricetta dovrebbero venir fuori una ventina di biscotti.

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti: 180g farina, 90g burro, 1 uovo, 100 g di zucchero integrale, 50 g zucchero bianco, 1/2 cucchiaino di bicarbonato, 1 presa di sale, 70 gr di cioccolato a scaglie e gocce di cioccolato, 30 gr di nocciole tritate ( facoltative ).

E ora la preparazione dei biscotti. Sbattere con una frusta il burro sciolto con i due tipi di zucchero. Aggiungere l’uovo e continuare a sbattere. Unire la farina, la vaniglia, il bicarbonato, il sale e mescolare con una spatola. aggiungere il cioccolato e le nocciole. Ottenere un impasto liscio e abbastanza morbido. Lasciare il composto in frigo per 15/30 minuti in modo che si indurisca. Aiutandosi con un cucchiaio confezionare delle palline un po’ più piccole di una palla da Ping-pong. Su una placca da forno posizionare le palline. Cuocere a forno statico per 12 minuti a 180 gradi.

I nostri biscottoni in stile americano sono pronti, che ne dite? Ricetta da sperimentare?

Se invece stare cercando un modo per recuperare la colomba avanzata, ecco un’altra idea che arriva sempre dalla cucina di Benedetta Parodi.

( fonte foto e ricetta pagina Fb Benedetta Parodi)