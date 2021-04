La ricetta dei muffin al miele al profumo di limone è semplice e deliziosa, è la ricetta di Cotto e Mangiato del 16 aprile 2021, il dolce preparato in pochi minuti da Tessa Gelisio. Tante le ricette Cotto e Mangiato da provare, da non perdere, da gustare, questa dei muffin al miele con profumo di limone è perfetta per la colazione di tutta la famiglia, per la merenda. Se poi i muffin li farciamo con una crema allora saranno una vera bontà. DI seguito gli ingredienti per la preparazione di 12 muffin che completiamo con semplice zucchero a velo. Muffin miele e limone: vi vanno?

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI MUFFIN AL MIELE CON PROFUMO DI LIMONE

Ingredienti per 12 muffin: 1 albumi montati a neve, 100 g di miele, 80 g di olio di semi, 40 g di fecola di patate, 1 bustina di lievito, 1 limone – buccia grattugiata, 150 g di farina

Preparazione: nella ciotola versiamo il miele di acacia o millefiori, lo lavoriamo con la frusta a mano o elettrica con l’olio di semi. Poi aggiungiamo la fecola di patate e continuiamo a lavorare, aggiungiamo anche la farina. Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata e il lievito per dolci. Mescoliamo bene. Il consiglio è sempre quello di setacciare le polveri.

A parte montiamo a neve ferma gli albumi e aggiungiamo al composto ma adesso usiamo la spatola e lavoriamo con delicatezza.

Prendiamo degli stampini da muffin e li riempiamo a metà, ci aiutiamo con un cucchiaio. Mettiamo in forno a 170° C statico per circa 17 minuti massimo 20 minuti, controlliamo con attenzione la cottura.

Togliamo dal forno e facciamo raffreddare, sformiamo i golosi muffin e completiamo con lo zucchero a velo.