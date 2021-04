Cestini di cookies con crema e frutta, la ricetta   di Sara Brancaccio

La ricetta di Sara Brancaccio dei cestini di cookies crema e frutta per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, un’altra idea deliziosa. Come sempre Sara Brancaccio non usa la bilancia ma prepara le sue crostatine dolci usando i bicchieri, così tutto è più semplice e veloce. Davvero carina l’idea proposta nella puntata di oggi 19 aprile 2021 di Sara Brancaccio, in questo modo possiamo decorare i cestini di cookies come vogliamo, di certo con la crema e con la frutta sono una vera bontà. Ecco la ricetta da provare subito, la ricetta dei cestini di cookies con crema e frutta da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – CESTINI DI COOKIES DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti – Per la ganache: 1 bicchiere di cioccolato bianco a scaglie, 2 bicchieri di panna liquida

Per la base cookie: 180 g di burro freddo, 1 bicchiere di zucchero semolato, 1 uovo, 3 bicchieri di farina 00, 1 cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di fecola di patate, 1 bicchiere di gocce di cioccolato fondente

Per la decorazione: fragole, frutti di bosco, menta fresca, 6 fiorellini di ostia, 1 bicchiere di biscotti al cioccolato ridotti in polvere

Preparazione: iniziamo dal ganache e tritiamo il cioccolato bianco. Scaldiamo la panna nel pentolino e prima del bollore versiamo nella ciotola col cioccolato, lasciamo 2 minuti e poi emulsioniamo con il frullatore a immersione. Facciamo intiepidire e mettiamo in frigo 2 ore.

Per la base cookie imburriamo le cavità di una teglia da muffins e riscaldiamo il forno a 180° C. Nella planetaria mescoliamo burro e zucchero e poi uniamo l’uovo, quindi la farina e la fecola setacciate, il bicarbonato e mescoliamo bene. Aggiungiamo le gocce di cioccolato. Versiamo due cucchiaiate di composto nella cavità dello stampo per muffins e proseguiamo fino a riempire l’intera teglia. Modelliamo l’impasto di ciascuna cavità e cerchiamo di creare la forma di una crostatina. Mettiamo in forno a 180° C per 10 – 12 minuti. A fine cottura premiamo con un cucchiaio al centro di ogni crostatina per completare la forma e facciamo raffreddare.

Togliamo la ganache dal frigo e facciamo ammorbidire 10 minuti. Montiamo con le fruste elettriche e otteniamo un composto spumoso. Versiamo la ganache montata nel sac a poche con bocchetta a stella, farciamo la base delle crostatine, creiamo dei ciuffi di crema. Decoriamo con frutta fresca e menta fresca.