Cupcakes con frappè, la ricetta dolce di Sara Brancaccio, un’altra deliziosa ricetta tra i dolci di E’ sempre mezzogiorno. Puntata dell’8 aprile 2021 e con Antonella Clerici in cucina c’è la bravissima e pratica Sara Brancaccio che con pochi passaggi ci mostra come si preparano degli ottimi cupcakes. Già questa è una prima ricetta ma Sara non si accontenta e regala un’idea molto originale. Nel cupcakes un bicchiere di cioccolato in cui versiamo il frappè di fragole o magari un altro gusto. Il tutto si completa con la panna montata e abbiamo i cupcakes al frappè per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta davvero molto carina, una vera delizia questi cupcakes con dentro il frappè da gustare con la cannuccia, un dolcetto perfetto per grandi e bambini.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI SARA BRANCACCIO – CUPCAKES CON FRAPPE’ ALLA FRAGOLA

Ingredienti – Per i tortini: 2 bicchieri di farina 00, 1 bicchiere di albumi, 1 bustina di lievito per dolci, ½ bicchiere di olio di semi, 1 bicchiere di zucchero semolato, 10 fragole medie

Per il frullato alla fragola: 1 bicchiere di latte intero, 5 fragole medie

Per la decorazione: 1 bicchiere di panna liquida da montare, 200 g di cioccolato fondente – Cannucce a righe colorate – 5 fragole medie per decorare alla fine

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, uniamo il lievito per dolci, l’olio e mescoliamo, poi uniamo parte degli albumi già montati, amalgamiamo bene e aggiungiamo il resto degli albumi e in questo caso mescoliamo con delicatezza. Versiamo l’impasto nei pirottini di carta, mettiamo in forno a 170° C per 20 minuti circa, controlliamo con lo stecchino.

Passiamo al frappè: tagliamo le fragole a metà e aggiungiamo il latte, frulliamo. Sforniamo i cupcakes, facciamo raffreddare, creiamo con il coltello un buco nei cupcakes.

Fondiamo il cioccolato a bagnomaria e lo versiamo nel buco, dobbiamo foderare quel buco, quindi capovolgiamo il dolcetto per eliminare il cioccolato in eccesso. Mettiamo in frigo per far rassodare il cioccolato. Versiamo poi il frappè nel bicchiere di cioccolato. Completiamo con un bel ciuffo di panna montata in cui inseriamo una cannuccia colorata per bere il frappè. Davvero un’idea molto carina, perfetta per un dessert che stupisce in modo semplice, perfetta soprattutto per i bambini. Possiamo ovviamente scegliere più gusti per il nostro frappè.