Cruffins di Sara Brancaccio, ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Da non perdere la ricetta dei cruffins di Sara Brancaccio, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 27 gennaio 2021. Un po’ croissant e un po’ muffin e Sara Brancaccio oggi nella cucina di Antonella Clerici propone la ricetta di questi golosi cruffins. Possiamo completare i cruffins solo con semplice zucchero a velo oppure farcire con crema, marmellata o con la Nutella. E’ sempre mezzogiorno oggi e ancora una volta ci regala ottime ricette, facili e veloci per tutti. Ecco come Sara Brancaccio ha preparato i dolcetti cruffins. Non perdete questa e le altre ricette del mercoledì di E’ sempre mezzogiorno, soprattutto la ricetta del pane al farro di Fulvio Marino e il gatto di patate degli Improta.

RICETTE DOLCI E’ SMEPRE MEZZOGIORNO OGGI 27 GENNAIO 2021 – CRUFFINS LA RICETTA DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo il latte caldo, lo zucchero, l’acqua calda, mescoliamo bene, facciamo sciogliere lo zucchero.

In un’altra ciotola versiamo l’uovo intero, la farina e mescoliamo il tutto, aggiungiamo qui il composto con i liquidi, mescoliamo. Aggiungiamo adesso il lievito sbriciolato, il lievito di birra fresco. Impastiamo e aggiungiamo adesso il sale, mescoliamo e alla fine uniamo l’olio, impastiamo il tutto. Copriamo e facciamo lievitare per 1 ora circa.

Dividiamo l’impasto lievitato in tre parti. Stendiamo con il mattarello ogni panetto e otteniamo i rettangoli, su ogni rettangolo steso spalmiamo 1/3 del burro previsto nella ricetta. Ricordiamo che dobbiamo fare tre rettangoli.