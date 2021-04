Canestrelli, la ricetta dei dolcetti

Dalle ricette dolci Cotto e Mangiato la ricetta dei canestrelli, i dolcetti che Tessa Gelisio ha preparato nella puntata di oggi 23 aprile 2021. I canestrelli sono biscotti fatti con deliziosa pasta frolla, aroma di vaniglia e limone, tutto naturale, pochi minuti di preparazione e possiamo ritagliare i nostri canestrelli. Saranno i biscotti di frolla perfetti per la colazione, la merenda, da gustare con qualche bevanda calda ma anche da regalare agli amici. La ricetta dei canestrelli Cotto e Mangiato è davvero molto semplice, possiamo farci aiutare anche dai bambini, saranno felici di preparare i dolcetti frolla e zucchero a velo perché sono buonissimi. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio.

RICETTA COTTO E MANGIATO 23 APRILE 2021 – LA RICETTA DEI CANESTRELLI

Ingredienti: 150 g di farina 00, 100 g di fecola di patate, 150 g di burro morbido a tocchetti, semi di vaniglia, 2 tuorli sodi sbriciolati e scorza grattugiata di 1 limone

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina setacciata e la fecola di patate setacciata, uniamo il birro morbido a pezzetti, i semi di vaniglia, 2 tuorli sodi che sbricioliamo e anche la scorza di limone grattugiata. Impastiamo il tutto a mano o con la planetaria, dobbiamo ottenere un impasto un po’ sabbioso.

Versiamo l’impasto sul piano di lavoro e impastiamo con le mani, otteniamo il panetto che possiamo anche mettere un po’ in frigo avvolto nella pellicola. Stendiamo la frolla con il mattarello, ci aiutiamo con un po’ di farina, otteniamo uno spessore un po’ più altro del solito. Con la formina per i canestrelli, gli stampini a forma di fiore, così ritagliamo i dolcetti che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 170° C per circa 20 minuti. Facciamo raffreddare e poi copriamo con lo zucchero a velo.