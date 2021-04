Frittata con sgombro e zucchine, la ricetta che stupisce

Un’altra ricetta Cotto e Mangiato da provare, è la frittata con sgombro e zucchine, il secondo piatto preparato oggi 19 aprile 2021 da Tessa Gelisio. Una ricetta facile e veloce ma che sorprende perché in genere lo sgombro non si usa per le frittate. In questo caso Tessa ha comprato una scatoletta di sgombro al naturale ma possiamo anche pensare ad altri di pesce per preparare più frittate di questo tipo. Aggiungiamo anche questa idea gustosa alle nuove ricette Cotto e Mangiato. Ecco come in pochi minuti si prepara la frittata con le zucchine e sgombro.

RICETTE COTTO E MANGIATO – FRITTATA SGOMBRO E ZUCCHINE

Ingredienti: 6 uova, 200 g di zucchine julienne, 1 scatoletta di sgombro, 1 manciata di formaggio grattugiato, 10 noci tritate, mezza cipolla e olio di oliva

Preparazione: grattugiamo le zucchine con la grattugia a fori larghi. Tritiamo al coltello mezza cipolla e mettiamo in padella con un po’ di olio di oliva, facciamo appassire e aggiungiamo il sale, copriamo e portiamo a cottura, se necessario aggiungiamo un po’ di acqua.

Sbattiamo le uova nella ciotola. Se vogliamo usare meno uova possiamo sostituirne qualcuna con un po’ di latte. Aggiungiamo alle uova anche la scatoletta di sgombro al naturale, le noci tritate grossolane, una manciata di formaggio grattugiato.

Alziamo la fiamma sotto la padella con le zucchine ormai cotte e versiamo tutto il composto con le uova. Muoviamo spesso la frittata così avremo una cottura uniforme. Quando la frittata è diventata compatta perché cotta nella parte bassa la giriamo con l’aiuto del coperchio o di un piatto grande. Terminiamo la cottura dall’altro lato. Se vogliamo possiamo conservare la frittata in frigo per due giorni.