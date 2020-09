Ricette facili Cotto e Mangiato: pomodori ripieni

Di ricette di pomodori ripieni di riso ne conosciamo tante ma la ricetta Cotto e mangiato è davvero facile e velocissima, sono i pomodori ripieni facili facili suggeriti da Tessa Gelisio. E’ la ricetta che le ha suggerito una sua cara amica, non è una ricetta recentissima ma è sempre perfetta sia per il pranzo che per la cena di tutta la famiglia ma anche quando abbiamo ospiti. Tra le ricette facili Cotto e Mangiato di certo aggiungiamo questa ricetta per fare i pomodori ripieni di riso, una vera delizia da provare subito. Ecco come si preparano in pochissimo tempo questi pomodori tondi da farcire con il riso crudo ma anche altri ingredienti, anche voi poi potrete dire come la Gelisio Cotto e Mangiato.

LA RICETTA DEI POMODORI RIPIENI FACILI FACILI – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti: 400 g di pomodori grossi e maturi, 10 foglie di basilico, olio di oliva, 1 cucchiaio di riso per ogni pomodoro, 1 pezzetto di aglio, un ciuffetto di prezzemolo, 40 g di formaggio grattugiato, sale e pepe

Preparazione: laviamo i pomodori maturi, tagliamo la parte superiore, li svuotiamo, teniamo da parte la polpa. Teniamo a testa in giù su una griglia i pomodori svuotati e salati, così perderanno la loro acqua di vegetazione.

Tritiamo la polpa di pomodoro tenuta da parte. tritiamo anche il basilico, il prezzemolo, l’aglio, grattugiamo il formaggio, uniamo tutto e condiamo con olio, pepe e sale. Aggiungiamo qui il riso crudo e facciamo riposare 30 minuti, poi farciamo con questo ripieno i pomodori svuotati. Disponiamo sulla teglia del forno e copriamo con i loro cappellini.

Mettiamo in forno dopo averli conditi con un po’ di olio di oliva, cottura a 220 gradi per circa 15 minuti e poi a 180 gradi per altri 25 minuti. Il piatto è pronto e i pomodori ripieni di riso saranno perfetti da servire e gustare sia freddi che caldi.