Crostata cioccolato e fragole con la ricetta di Benedetta Parodi

Che primavera sarebbe senza fragole? E allora non potevamo che suggerirvi una ricetta di Benedetta Parodi. In questi mesi la conduttrice ha deciso di condividere con chi la segue con passione alcune vecchie ricette che abbiamo visto nei programmi tv o letto anche nei suoi tanti libri di cucina. Oggi per la rubrica una ricetta al giorno arriva la crostata con le fragole. La particolarità di questa ricetta è che si tratta di una crostata al cioccolato che avrà quindi una frolla al cacao diversa dalle solite frolle.

Ma vediamo come si prepara questa ricetta ecco tutti i passaggi per la crostata alle fragole.

Crostata al cioccolato e fragole: una ricetta di Benedetta Parodi

Per Frolla, ecco la lista degli ingredienti che ci servono per la ricetta: 2 uova, 100 gr di zucchero, 80 gr di olio di semi, 300 gr di farina, 30 gr di cacao, un cucch. di lievito, sale. E adesso la preparazione della nostra frolla al cacao: in una ciotola sbattere le uova con lo zucchero e l’olio. Mescolare insieme la farina il cacao il lievito e il sale. Unire i due composti e creare un panetto. Non c’è bisogno di farlo riposare.

Passiamo invece al resto della preparazione. Per la farcia, gli ingredienti: 350 gr di marmellata di fragole, 250 gr di fragole fresche ,lime, menta. Stendere circa metà dell’impasto e foderare una tortiera unta di olio. Farcire con la marmellata e cuocere 20 minuti a 180°. Far raffreddare e completare con le fragole tagliate a pezzi, la scorza del lime e la menta. E se resta dell’ottima frolla possiamo fare ovviamente dei biscotti che piaceranno a tutti.

La ricetta è servita.