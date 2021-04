Minni di virgini, la ricetta dolce di Giusina in cucina

La ricetta del dolce minni di virgini, un dolce siciliano speciale che Giusina in cucina mostra con tutti i passaggi e le dosi esatte. Mentre racconta la storia di questo dolce la bravissima giornalista prepara queste minni. E’ un dolce fatto con la pasta frolla e con un ripieno di crema di latte e con la zuccata e non solo. Da non confondere con un altro dolce simile. Giusina in cucina propone sempre ricette siciliana e anche questa volta la ricetta delle minni di virgini è golosa e da provare. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Giusina in cucina.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – LA RICETTA MINNI DI VIRGINI

Ingredienti – Per la frolla: 400 g di farina 00, 1 uovo, 150 g di strutto, 150 g di zucchero, latte q.b., vanillina

Per il ripieno: 120 g di zucchero semolato, 100 g di amido per dolci, 1 litro di latte, 100 g di zuccata, cannella e 100 g di gocce di cioccolato

Per decorare: palline di zucchero colorate, acqua e zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla frolla, aggiungiamo lo strutto e facciamo amalgamare i due ingredienti, aggiungiamo lo zucchero, l’uovo intero, la vanillina, un goccio di latte. Possiamo impastare con la planetaria o a mano. Abbiamo un impasto morbido ma non appiccicoso. Facciamo riposare 30 minuti la frolla avvolta nella pellicola.

Passiamo al ripieno: versiamo l’amido nel pentolino, aggiungiamo un po’ di latte e facciamo sciogliere a freddo, poi aggiungiamo tutto il latte, mescoliamo e facciamo addensare sul fuoco. Uniamo in cottura lo zucchero, mescoliamo sempre. Facciamo raffreddare.

Tagliamo a pezzettini la zuccata.

Lavoriamo la frolla fredda. Usiamo un coppapasta piccolo per la base e uno grande per la copertura del dolce. Stendiamo la frolla con il mattarello, ci aiutiamo con un po’ di farina.

Sul disco piccolo mettiamo la zuccata, il cioccolato, il ripieno e ancora zuccata, cioccolato e un pizzico di cannella in polvere. Chiudiamo con il disco di frolla più grande, togliamo gli eccessi con la rotella, ci aiutiamo molto con le mani per dare la forma delle minni. Con una pallina piccola di pasta frolla mettiamo il capezzolo in cima al dolce, lo fermiamo con un po’ di albume. Spennelliamo poi tutte le minni con l’albume e mettiamo in forno a 180° C statico per 15 minuti.

Con zucchero a velo e acqua che sciogliamo facciamo la glassa e spennelliamo le minni, completiamo con le palline di zucchero colorate.