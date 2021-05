Profiteroles alle fragole, la ricetta di Sal De Riso

Una vera bontà la ricetta dei profiteroles alle fragole di Sal De Riso, la ricetta dolce di oggi 3 maggio 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Con i consigli e la ricetta di oggi di Sal De Riso prepariamo prima i bignè poi la salsa alle fragole e anche il goloso ripieno. Come sempre il maestro Sal De Riso ci delizia con le sue ricette dolci e questa volta possiamo fare anche noi questi profiteroles, questi bignè ripieni di crema, una crema pasticcera a cui aggiungiamo la panna montata. In più tuffiamo i bignè farciti nella salsa rosa, la salsa alle fragole. Ecco dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta di De Riso dei profiteroles rosa con panna e fragole.

RICETTE SAL DE RISO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PROFITEROLES ALLE FRAGOLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla pasta per i bignè e nella pentola scaldiamo l’acqua con sale e burro, facciamo sciogliere e al bollore versiamo tutta la farina in una sola volta, mescoliamo subito e continuiamo a farlo fino a quando l’impasto si stacca dalle pareti della pentola. Versiamo il composto nella ciotola, meglio se usiamo la planetaria, mentre lavoriamo il composto che così si raffredda un po’ aggiungiamo le uova, una alla volta, continuiamo a lavorare e abbiamo un composto simile a una crema molto densa. Versiamo nella sacca da pasticceria e formiamo i bignè sulla teglia. Mettiamo in forno a 180° C per 3 5minuti, statico. Facciamo raffreddare i bignè.

Per il ripieno iniziamo dalla crema pasticcera e nella pentola scaldiamo il latte con la panna e la scorza di limone. A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido di mais e il sale, aggiungiamo un po’ di liquido e mescoliamo, aggiungiamo tutto il liquido, mescoliamo e rimettiamo in pentola, facciamo addensare sul fuoco mescolando sempre. Facciamo raffreddare la crema e aggiungiamo la panna montata, amalgamiamo bene e versiamo nella sacca e farciamo i bignè.

Per la salsa alle fragole: versiamo panna, zucchero e vaniglia nella pentola e scaldiamo bene, non facciamo bollire, togliamo dal fuoco e uniamo la gelatina già ammollata in acqua e strizzata, facciamo sciogliere e raffreddare. Abbiamo la purea di fragole che uniamo al composto, aggiungiamo anche la panna semi montata, mescoliamo e mettiamo in frigo.

Passiamo un bignè ripieno alla volta nella salsa rosa e disponiamo sul vassoio. Completiamo con ciuffi di panna e fragole.