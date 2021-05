Gelato al cioccolato, la ricetta di Massimiliano Scotti

La ricetta del gelato al cioccolato di Massimiliano Scotti, il gelato E’ sempre mezzogiorno fatto senza gelatiera. Con Max Scotti fare il gelato è davvero molto semplice e il gelato al cioccolato lo è anche di più. Pochissimi ingredienti, non usiamo nemmeno il latte condensato, questa volta basta il latte scremato a cui uniamo zucchero e miele, poi cioccolato fondente a pezzi e cacao amaro e il gelato goloso è quasi pronto. Per i bambini la ricetta E’ sempre mezzogiorno prevede colore e altro cioccolato, per gli adulti magari le fragole fresche ma possiamo aggiungere panna montata, biscotti o gustare il gelato al cioccolato di Scotti semplice senza altro. Possiamo decorare e rendere bello anche da vedere questo semplice gelato.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – GELATO AL CIOCCOLATO DI MASSIMILIANO SCOTTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel pentolino scaldiamo il latte e aggiungiamo il miele e lo zucchero, mescoliamo e facciamo andare a fiamma bassa, deve arrivare a una temperatura alta, portiamo a bollore.

Nella ciotola versiamo invece il cioccolato spezzettato. Possiamo usare il cioccolato che preferiamo ma Max suggerisce un 65 o 70%. Aggiungiamo il cacao amaro in polvere, qui aggiungiamo il latte bollente, mescoliamo e mettiamo nel congelatore per 4 ore, ovviamente coperto. Come sempre non è necessaria la gelatiera per fare il gelato di Max Scotti.

Togliamo dal congelatore e abbiamo il nostro gelato al cioccolato perfetto. Nella coppa mettiamo le palline di gelato al cioccolato. Per i bambini aggiungiamo i confettini al cioccolato colorati. Per gli adulti le fragole. Possiamo anche aggiungere la panna montata o lasciare semplice il gelato al cioccolato proposto da Massimiliano Scotti. Davvero semplice questa ricetta, per tutti. Niente gelatiera, nessun ingrediente difficile da trovare in vendita. Sarà il gelato dell’estate!