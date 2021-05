Torta pannetta, la ricetta di Alessandro Capotosti

Dalle ricette Detto Fatto la ricetta di Alessandro Capotosti della torta pannetta, la torta che inizia con una base di biscotti e prosegue con la crema alla vaniglia, le sfoglie sottili di cioccolato. Per decorare la salsa al mou, che è davvero semplice da preparare. Non serve il forno ma solo il congelatore, è una torta che va gustata fredda ma dobbiamo essere anche bravi a decorare questa torta Detto fatto. Facile fare i ciuffi di panna montata, non è poi così semplice non fare un disastro con la salsa al mou che va colata sulla torta. Ecco come s fa la torta gelato, la torta semifreddi, la torta pannetta Detto Fatto.

RICETTE DETTO FATTO ALESSANDRO CAPOTOSTI – TORTA PANNETTA

Ingredienti: 520 g di zucchero, 500 g di formaggio spalmabile, 500 g di mascarpone, 250 g di biscotti secchi, 200 g di albume, 100 ml di acqua, 2 bacche di vaniglia, 1 litro di panna, 300 g di cioccolato fondente,

Per la decorazione: 500 g di panna montata, 250 g di zucchero, 250 ml di panna liquida, 100 g di crema al burro, 100 ml di acqua, 30 g di cioccolato al latte, 10 g di burro

Preparazione: sbricioliamo i biscotti secchi. Uniamo il formaggio spalmabile con il mascarpone e la vaniglia, mescoliamo.

Nel pentolino versiamo l’acqua e 350 g di zucchero, portiamo a 121° C, si deve sciogliere e poi addensare.

Montiamo gli albumi con 170 g di zucchero e versiamo qui a filo lo sciroppo di zucchero, continuiamo a montare fino a raffreddare il tutto, otteniamo la meringa. Aggiungiamo la meringa al composto con il formaggio, amalgamiamo e uniamo la panna semi montata.

Foderiamo un anello di 22 cm di diametro altro 20 cm. Sul fondo disponiamo lo strato di biscotti sbriciolati, copriamo con uno strato di crema alla vaniglia. Aggiungiamo sopra la sfoglia di cioccolato fondente e copriamo con altra crema, alterniamo gli strati di crema e cioccolato. Mettiamo nel congelatore per 5 o 6 ore.

Per la decorazione mettiamo nel pentolino acqua e zucchero e facciamo caramellare, a fuoco spento uniamo il burro, la panna e un cucchiaio di cioccolato al latte, mescoliamo e abbiamo la salsa mou che facciamo raffreddare. Decoriamo la torta con ciuffi di panna montata e salsa mou.