Profiteroles al caffè di Alessandro Capotosti, le ricette Detto Fatto

Che bontà la ricetta dei profiterols al caffè di Alessandro Servida, la ricetta Detto Fatto di oggi 21 gennaio 2021. Le ricette dolci Detto Fatto sono deliziose ma la ricetta dei bignè farciti con crema caffè di oggi sono una vera bomba. La glassa al cioccolato poi completa in tutto con la sempre golosa panna montata. Se vogliamo possiamo anche farcire i bignè con semplice panna montata ma i profiteroles al caffè di Servida sono da provare così come suggeriti. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto. Ecco come si preparano i bignè al forno, la crema al gusto caffè e la glassa al cioccolato.

RICETTE DOLCI DETTO FATTO – I PROFITEROLES AL CAFFE’ DI ALESSANDRO CAPOTOSTI

Ingredienti – per la pasta choux: 250 ml di acqua, 150 g di farina 00, 80 g di burro, 25 g di zucchero, 4 uova e sale q. b.

Per la crema al caffè: 100 ml di caffè espresso, 400 ml di latte, 300 g di panna montata, 150 g di tuorli, 150 g di zucchero, 40 g di amido di mais, un baccello di vaniglia

Per la glassa al cioccolato: 600 ml di panna montata, 300 g di zucchero, 250 g di cioccolato fondente tritato, 225 ml di acqua, 100 ml di panna fresca, 80 g di glucosio, 60 g di cacao amaro, chicchi di caffè al cioccolato q.b.

Preparazione: per la pasta choux mettiamo nel pentolino l’acqua e il burro a pezzi, aggiungiamo sale e zucchero e portiamo a bollore. Togliamo dal fuoco e versiamo tutta in una volta la farina setacciata, mescoliamo velocemente fino a quando si forma la pasta omogenea, mettiamo di nuovo sul fuoco a fiamma bassa e pochi secondi, mescoliamo ancora per fare asciugare il tutto.

Versiamo nella planetaria e aggiungiamo le uova leggermente sbattute, un po’ alla volta, amalgamiamo bene e versiamo nella sacca da cucina con la bocchetta tonda e liscia, grande.

Sulla teglia unta con un po’ di burro formiamo i bignè. Bagniamo con un pochino di acqua la superficie e mettiamo in forno a 170 gradi.

Passiamo alla crema al caffè: nella pentola scaldiamo il latte con la vaniglia, uniamo il caffè espresso e scaldiamo ancora.

Sbattiamo con la frusta i tuorli con zucchero e amido. Versiamo il composto nel latte bollente e facciamo cuocere la crema, mescoliamo fino al bollore. Quando la crema si raffredda uniamo la panna montata. Farciamo i bignè con la crema.

Per la glassa mettiamo sul fuoco acqua e zucchero, portiamo a bollore e uniamo il cacao in polvere, la panna e il glucosio (o il miele di acacia), portiamo a bollore. Versiamo lo sciroppo sil cioccolato tritato e facciamo sciogliere. Facciamo raffreddare a temperatura ambiente.

Passiamo i bignè nella glassa, solo la metà, disponiamo sul vassoio e formiamo la classica piramide. Decoriamo i profiteroles con ciuffi di panna montata e chicchi di caffè al cioccolato.