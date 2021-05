La torta rose di Angelica Sepe: una ricetta dolce

Nella puntata di Domani è Domenica in onda oggi 8 maggio 2021, Angelica Sepe regala una ricetta perfetta anche per la festa della mamma! Che ne dite di provare a fare in casa la torta rose suggerita dalla bravissima chef nel programma di Rai 2? Vediamo tutti i passaggi per preparare la torta rosa che, per chi non lo sapesse, è un dolce tipico della zona di Mantova. Si narra che per la prima volta venne preparata nel 1490 in onore della duchessa di Ferrara. La ricetta della torta di rose ha più di 500 anni ma è sempre gettonatissima. Vediamo quindi come si prepara questo dolce.

La ricetta della torta rose di Angelica Sepe

Per la torta

250 g farina Manitoba

250 g farina 00

200 ml latte di soia

120 g zucchero semolato

70 ml olio di semi di girasole

3 g lievito di birra

2 uova intere

1 cucchiaino zucchero

scorza grattugiata di 1 limone biologico

Per la crema pasticcera al limone

500 ml latte di soia

150 g zucchero semolato

60 g amido di mais

2 tuorli

scorza grattugiata e succo di 1 limone

8-10 fragole

Per spennellare

1 tuorlo

latte q.b.

Preparazione impasto

Sciogliete il lievito di birra nel latte tiepido insieme ad un cucchiaino di zucchero, versatelo nell’impastatrice insieme alle farine setacciate, la scorza grattugiata di limone, lo zucchero e le uova intere. Azionate la planetaria (o le fruste elettriche) a bassa velocità per pochi minuti, poi aggiungete l’olio a filo e lasciatela lavorare fino a quando non avrete ottenuto un impasto morbido, elastico e ben incordato (ci vorranno circa 25 minuti). Mettete l’impasto in una ciotola capiente, leggermente unta, coprendola con un canovaccio pulito. Lasciatelo lievitare per circa 10 ore all’interno del forno spento. Deve triplicare il suo volume.

Preparazione crema al limone

Montate i tuorli con lo zucchero, la scorza grattugiata del limone e il succo. Aggiungete l’amido e amalgamate. Versate il composto nel latte caldo, sul fuoco e fate cuocere per qualche minuto fino a far addensare, continuando a mescolare. Lasciate raffreddare mettendo la pellicola sulla crema.

Preparazione Torta di Rose