Torta fiore di pesche, ricette dolci di Natalia Cattelani

La ricetta della torta fiore di pesche, il dolce di Natalia Cattelani di oggi 13 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la torta di Natalia Cattelani con un ripieno di pesche sciroppate, amaretti, cioccolato fondente e anche confettura di pesche. Il consiglio è quello di bucherellare con lo stuzzicadenti la parte superiore della torta prima di mettere in forno, lo facciamo tutto intorno alle pesche per ottenere la forma di fiore. Non perdete questa delizia di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la torta fiore di pesche di Natalia Cattelani, il dolce davvero semplice da fare ma di grande effetto.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI NATALIA CATTELANI – FIORE DI PESCHE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova, lavoriamo con lo zucchero usando il cucchiaio, uniamo l’olio e mescoliamo, uniamo adesso e un po’ alla volta la farina e impastiamo con le mani, aggiungiamo il lievito per dolci e la scorza di limone grattugiata. Stendiamo la pasta con il mattarello, otteniamo un disco grande e uno più piccolo.

Imburriamo e infariniamo lo stampo tondo oppure usiamo lo staccante. Se non abbiamo lo stampo con cerniera usiamo due foglie di carta forno, due rettangoli disposti a croce nello stampo. Disponiamo la pasta stesa non sottile. Spalmiamo la confettura di pesce, gli amaretti sbriciolati, il cioccolato fondente a pezzettini. Mettiamo adesso in ordine preciso le pesche sciroppate. Copriamo con il disco più piccolo, rifiliamo i bordi, togliamo la pasta in eccesso. Bucherelliamo tutto intorno alle pesche con lo stuzzicadenti.

Mettiamo in forno 20 minuti nella parte bassa del forno e poi altri 20 minuti nella parte centrale del forno a 180° C. Facciamo raffreddare e completiamo con tanto zucchero a velo.