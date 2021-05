Torta di mele, la ricetta di Tessa Gelisio

La ricetta della torta di mele Cotto e Mangiato di oggi 14 maggio 2021, la ricetta del dolce che piace davvero a tutti. Negli anni e con le tante ricette Cotto e Mangiato Tessa Gelisio ha preparato tante torte di mele, questa è davvero molto semplice, è forse la ricetta più veloce per la torta di mele. Farina, zucchero semolato e zucchero a velo, uova, succo di limone, olio di semi e latte, il risultato di questa torta con le mele è soffice, non dimentichiamo il lievito per dolci e se vogliamo aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiato. Niente burro per la torta di mele di Tessa Gelisio, lo sostituiamo con l’olio di semi. Ecco la ricetta di oggi della torta di mele Cotto e Mangiato ma non perdete le altre golose idee che ogni girono ci suggerisce su Italia 1 nella rubrica di Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA TORTA DI MELE

Ingredienti e preparazione per la torta di mele di Tessa Gelisio: sbucciamo e tagliamo a dadini due mele, mettiamo in una ciotola e irroriamo con il succo di 1 limone, mescoliamo e teniamo da parte.

In un’altra ciotola sbattiamo 2 uova con 100 g di zucchero, usiamo la frusta elettrica ma va bene anche la frusta a mano. Aggiungiamo 100 g di olio di semi e 100 g di latte, lavoriamo ancora e un po’ alla volta aggiungiamo 150 g di farina setacciata con una bustina di lievito per dolci. Amalgamiamo bene il tutto.

Aggiungiamo adesso le mele, mescoliamo e versiamo il tutto nello stampo, meglio se è uno stampo con cerniera. Mettiamo in forno a 180° C già raggiunti statico e per 1 ora circa. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo. Gustiamo la torta di mele a colazione, a merenda, dopo un pranzo, sarà sempre il dolce giusto.