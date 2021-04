Crostata morbida al cioccolato, la ricetta frolla e crema

Bella e buonissima la crostata morbida con crema al cioccolato di Cotto e Mangiato, la ricetta di oggi 9 aprile 2021, la ricetta dolce del venerdì di Tessa Gelisio. Facciamo la pasta frolla con dentro non solo il cacao ma anche il cioccolato fuso, quindi già questa frolla è una vera delizia. Prepariamo la crema al cioccolato di Cotto e mangiato ed è un altro passaggio goloso. Mettiamo tutto in forno e sentiremo un profumo a cui sarà difficile resistere. Ecco dalle ricette dolci Cotto e Mangiato come preparare una torta al cioccolato perfetta, una crostata alla crema al cioccolato. Una bella idea per tante occasioni, anche per un compleanno. Possiamo decorare con la pasta frolla creando quello che vogliamo.

RICETTE COTTO E MANGIATO – CROSTATA MORBIDA CON CREMA AL CIOCCOLATO

Ingredienti – Per la frolla: 200 g di farina 00, 80 g di zucchero, 2 uova, 20 g di cacao amaro, 60 g di burro, un pizzico di sale, 1 cucchiaino di lievito e 50 g di cioccolato fondente fuso

Per la crema al cioccolato: 500 ml di latte, 60 g di zucchero, 2 uova, 100 g di cioccolato al latte tritato, 40 g di farina, 1 baccello di vaniglia

Preparazione: nella pentola scaldiamo il latte con il baccello di vaniglia inciso nel senso della lunghezza, riscaldiamo a fiamma molto bassa, non arriviamo al bollore, scaldiamo solo. Togliamo dal fuoco e lasciamo in infusione il baccello per 5 minuti. Togliamo il baccello.

Nella ciotola lavoriamo le uova con lo zucchero, la farina, ci aiutiamo con la frusta. Aggiungiamo il latte un po’ alla volta mescolando con la frusta, versiamo poi di nuovo tutto nella pentola e mettiamo sul fuoco. Facciamo cuocere a fiamma molto bassa e sempre mescolando. Prima che si addensi la crema uniamo il cioccolato al latte tritato, mescoliamo. Togliamo dal fuoco appena si addensa. Copriamo subito con la pellicola e facciamo raffreddare.

Passiamo alla frolla: sciogliamo il cioccolato a bagnomaria o nel microonde, teniamo da parte, facciamo raffreddare bene.

Nella ciotola lavoriamo le uova con lo zucchero, uniamo il burro a pezzetti, amalgamiamo e aggiungiamo la farina, il cacao, un pizzico di sale, il lievito per dolci e mescoliamo bene il tutto, uniamo il cioccolato fuso e completiamo l’impasto, otteniamo un panetto liscio. Facciamo raffreddare la frolla 30 minuti in frigo.

Stendiamo la frolla nella tortiera di 22 cm di diametro già imburrata o foderata con la carta forno. Creiamo un bordo di almeno 2 cm. Bucherelliamo la base con la forchetta e versiamo sopra la crema fredda. Mettiamo in forno 15 minuti coperta con la carta alluminio, poi la togliamo e cuociamo altri 15 minuti. Se vogliamo prima di mettere in forno facciamo anche le decorazioni di pasta frolla ma senza coprire troppo la crema.