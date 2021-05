Torta tenerina al cioccolato, ricetta di Sal De Riso

La ricetta della torta tenerina al cioccolato di Sal De Riso, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 maggio 2021. Che delizia la torta al cioccolato con cocco e non solo preparata oggi da Sal De Riso. Non è la solita torta tenerina e con gli ingredienti suggeriti dal maestro della pasticceria possiamo fare anche noi questa torta. Prepariamo prima la pasta frolla poi il morbidone al cocco, quindi la tenerina. Abbiamo la crema pasticcera già pronta e possiamo così procedere con la preparazione della buonissima torta tenerina al cioccolato e cocco di Sal De Riso. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE SAL DE RISO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTA TENERINA AL CIOCCOLATO

Ingredienti – Per la frolla: 250 g di farina 00, 150 g di burro, 100 g di zucchero, 1 tuorlo, 1 uovo intero, 1 g di sale, vaniglia, scorza di limone

Per la tenerina: 150 g di cioccolato fondente, 150 g di burro, 3 tuorli d’uovo, 120 g di zucchero, 3 albumi, 30 g di zucchero, 22 g di fecola, 100 g di Nutella o altre crema di nocciole

Per il morbidone al cocco: 100 g di burro, 70 g di zucchero a velo, 1 uovo, 100 g di cocco rapè, 15 g di amido di mais, 300 g di crema pasticcera, 10 ml di rum

Preparazione: facciamo la frolla di De Riso e lavoriamo la farina con il burro freddo a pezzetti, lo zucchero, le uova, il sale, la scorza di limone grattugiata e i semi di vaniglia. Impastiamo il tutto velocemente, mettiamo in frigo 30 minuti avvolta nella pellicola.

Passiamo al morbidone al cocco e nella ciotola mettiamo zucchero e burro, lavoriamo con le fruste e otteniamo un composto spumoso, qui aggiungiamo la crema pasticcera, mescoliamo e uniamo l’uovo sbattuto, l’amido, il rum e la il cocco rapè, amalgamiamo il tutto e versiamo nella sacca da pasticceria. Imburriamo lo stampo e aggiungiamo la farina di cocco, con il morbidone creiamo una spirale con cui copriamo tutta la base dello stampo rotondo. Aggiungiamo sopra altra farina di cocco e mettiamo in forno a 170° C per 20 minuti circa.

Per la tenerina al cioccolato mescoliamo il cioccolato fondente a pezzetti con il burro fuso a 50° C. A parte mescoliamo i tuorli con parte dello zucchero. A parte ancora montiamo gli albumi a neve con la seconda dose di zucchero. Uniamo i tuorli con gli albumi, aggiungiamo la fecola, mescoliamo e uniamo il mix di cioccolato e burro, amalgamiamo bene.

Stendiamo la frolla spessa meno di mezzo centimetro e con la frolla foderiamo lo stampo che deve essere più grande di quello del morbidone e già imburrato e infarinato. Copriamo la frolla con la carta forno e aggiungiamo magari legumi secchi. Mettiamo in forno a 170° C per 25 minuti.

Sforniamo la frolla e versiamo il ripieno al cioccolato, mettiamo di nuovo in forno a 180° C per 35 minuti. Facciamo raffreddare la torta e aggiungiamo sopra la Nutella, completiamo con il cocco rapè e sopra il morbidone al cocco, quindi cioccolato bianco e fettine di cocco.