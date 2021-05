Pan di lana è la ricetta dolce di Fulvio Marino con ripieno di marmellata

La ricetta del pan di lana, la ricetta di Fulvio Marino di oggi 18 maggio 2021, una golosità che non possiamo perdere. Un impasto nuovo anche oggi per la puntata di E’ sempre mezzogiorno e la ricetta di Fulvio Marino del pan di lana è con ripieno di marmellate. Scegliamo la marmellata che preferiamo, la confettura che vogliamo, ma possiamo anche farcire con più marmellate. Usiamo la teglia rotonda con cerniera e abbiamo un dolce perfetto per la colazione, per la merenda e non solo. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino per fare il dolce pan di lana con la marmellata.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PAN DI LANA

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte (14% di proteine), 300 g di uova, 270 g di latte, 160 g di zucchero, 20 g di sale, 25 g di lievito fresco di birra, 200 g di burro, baccello di vaniglia, scorza di arancia

Confettura di fragole, di ciliegie, di albicocche, di fichi, latte per spennellare

Preparazione: utilizziamo se possibile l’impastatrice, farina e zucchero, semi di vaniglia, le uova e quasi tutto il latte, lavoriamo in prima velocità e poi dopo qualche minuto uniamo il lievito di birra, impastiamo per circa 10 minuti totale e poi uniamo il sale e il resto del latte (20 g), la scorza grattugiata dell’arancia, lavoriamo per circa 6 minuti con velocità maggiore e poi abbassiamo di nuovo la velocità e uniamo il burro. Facciamo riposare 15 minuti a temperatura ambiente e 8 ore in frigo, sempre coperto.

Formiamo le palline da circa 200 g e le disponiamo sulla teglia, facciamo riposare 1 ora a temperatura ambiente, coperte con la pellicola.

Stendiamo ogni pallina sul piano leggermente infarinato, usiamo il mattarello e otteniamo una lingua spessa che farciamo da un lato con la marmellata, ma dall’altro lato tagliamo tante listarelle con il tarocco come mostra la foto in alto.

Nello stampo rotondo con cerniera disponiamo i fagottini ripieni anche con marmellate diverse. Spennelliamo con latte o con uovo. Facciamo lievitare fino al raddoppio, si devono toccare tutti tra loro. Mettiamo in forno a 180° C per 40 minuti circa.