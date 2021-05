Bignè biscottati ai lamponi, la ricetta di Sara Brancaccio

La ricetta dei bignè biscottati ai lamponi è la ricetta dolce di Sara Brancaccio di oggi 19 maggio 2021, la ricetta E’ sempre mezzogiorno che è una vera delizia. Un risultato goloso per il bignè enorme preparato da Sara. Bignè cotti in forno con un ripieno di crema speciale perché senza tuorli ma che rendiamo rosa con la purea di frutta. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, i bignè di Sara Brancaccio. Ma oggi non dobbiamo perdere nemmeno le altre ricette dei protagonisti della cucina di Rai 1, tutte ottime, tutte da scoprire. Ecco però il dolce bignè di Sara per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE SARA BRANCACCIO – BIGNE’ PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel frullatore mettiamo 150 g di burro, 1 bicchiere e mezzo di farina e mezzo bicchiere di zucchero semolato. Non ci sono le uova in questo impasto. Facciamo andare e abbiamo la parte croccante che metteremo sopra. Versiamo questa frolla sbriciolata tra due fogli di carta forno e stendiamo con il mattarello, spessore di circa 3 mm. Mettiamo nel congelatore per 1 ora.

Per l’impasto dei bignè latte, acqua e burro nel pentolino, facciamo scaldare e sciogliere e versiamo la farina, mescoliamo, facciamo cuocere aggiungendo gli altri ingredienti. Versiamo nella sacca da pasticcere e formiamo i bignè ben grandi sulla teglia foderata con la carta forno. Aggiungiamo sopra il dischetti della sfoglia messa nel congelatore. Mettiamo in forno a 200° C per 15 minuti e poi a 180° C fino a rendere i bignè asciutti, quindi 20 minuti.

Per la crema: scaldiamo i due bicchieri di latte nella pentola. Nella ciotola versiamo gli albumi, lo zucchero, il sale, mescoliamo bene e uniamo la farina setacciata, lavoriamo e aggiungiamo un po’ di latte caldo. Versiamo poi tutto nella pentola e mescoliamo, facciamo cuocere. Versiamo la crema bianca nella ciotola e aggiungiamo la purea di lamponi per colorare, mescoliamo.

Togliamo i bignè dal forno, facciamo raffreddare, tagliamo la parte superiore e farciamo con la crema rosa. Aggiungiamo un lampone fresco e poi la panna montata.