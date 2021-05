Chloe propone il rotolo cioccolato bianco e fragole, la ricetta di zia Cri

Rotolo al cioccolato bianco e fragole di Chloe, è la ricetta di Chloe Facchini di oggi 24 maggio 2021, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno del lunedì. E’ una ricetta di Zia Cri che oggi è assente, no c’è nella cucina nel bosco di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici spiega che Zia Cri ha avuto un problema di salute, tornerà speriamo la prossima settimana. A sostituirla in cucina c’è la dolcissima Chloe che sceglie una ricetta di Cristina, propone la ricetta del rotolo con ripieno di cioccolato bianco e fragole. Bravissima come sempre Chloe ci delizia non solo con questo dolce ma anche con i consigli in cucina e con le sue risate, con tutto ciò che ha da insegnarci. Ecco la ricetta del rotolo con le fragole e crema al cioccolato bianco di Chloe Facchini.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI CHLOE FACCHINI – ROTOLO AL CIOCCOLATO BIANCO E FRAGOLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova con lo zucchero, montiamo e aggiungiamo la fecola e la farina setacciate (possiamo sostituire con farina di riso o amido di mais), un pizzico di sale e lavoriamo il tutto, meglio se con la planetaria. Versiamo il tutto nella teglia da forno foderata con la carta forno, livelliamo e mettiamo nel forno a 200° C per 3 minuti e poi a 190° C per 7 minuti.

Per la crema: montiamo la panna e poi aggiungiamo il mascarpone, montiamo ancora e uniamo lo zucchero, uniamo il cioccolato bianco fuso e fatto raffreddare, mescoliamo bene il tutto con la frusta a mano.

Tagliamo le fragole e facciamo marinare con zucchero e succo di limone.

Arrotoliamo caldo e chiudiamo il rotolo nella carta forno e poi nel canovaccio e facciamo raffreddare, poi farciamo con la crema e aggiungiamo la granella e le fragole. Mettiamo in frigo avvolto nella pellicola.

Decoriamo il rotolo con la panna montata e con le fragole. Se dimentichiamo come ha fatto Chloe di mettere le fragole sulla crema come ripieno non c’è problema, le fragole le aggiungiamo sopra il dolce, magari le serviamo anche con la fetta di rotolo.