Cinnamon rolls, la ricetta dolce di Fulvio Marino

Oggi andiamo in Svezia con la ricetta di Fulvio Marino, con la ricetta dei cinnamon rolls, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 maggio 2021, un pane dolce ripieno di burro, zucchero e cannella, una vera delizia per tutta la famiglia. La prima lievitazione in frigo per 12 ore e poi dopo avere fatto le forme facciamo lievitare i cinnamon rolls a temperatura ambiente. Un dolce perfetto per la colazione e per la merenda, una golosità unica per chi adora la cannella ma se non piace possiamo evitare ed avere ugualmente un pane dolce, una brioche dolce molto golosa. Ecco la ricetta dei dolci con la cannella di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CINNAMON ROLLS

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 forte (14% di proteine), 250 g di uova, 300 g di acqua, 120 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito di birra fresco, 200 g di burro, 1 bacca di vaniglia, 3 g di cannella in polvere – burro, zucchero moscovado e zucchero bianco per il ripieno

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito fresco di birra, le uova intere, lo zucchero in cui abbiamo già aperto una bacca di vaniglia. Iniziamo a impastare e aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e poi uniamo la cannella in polvere e solo alla fine il burro a pomata, completiamo l’impasto.

Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per 12 ore. Spolveriamo il banco con la farina e lavoriamo l’impasto freddo stendendo con il mattarello. Abbiamo un impasto plastico, otteniamo un rettangolo grande che spennelliamo con il burro, aggiungiamo lo zucchero integrale moscovado e lo zucchero semolato bianco. Aggiungiamo sopra anche la cannella in polvere. Ripieghiamo la pasta sul ripieno, possiamo arrotolare o piegare semplicemente. Abbiamo un rettangolo lungo che stendiamo bene facendo pressione con il mattarello. Con il tarocco tagliamo strisce di circa 5 cm. Ogni striscia la tagliamo in tre lasciando la base intera, facciamo una treccia e arrotoliamo, schiacciamo leggermente e abbiamo i cinnamons roll. Se non riusciamo possiamo farli anche più semplici.

Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, spennelliamo con l’uovo sbattuto e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume, circa 1 ora e mezza. Mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti.