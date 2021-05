Panini dolci morbidi, la ricetta di Fulvio Marino del parker house roll

Panini dolci morbidi ed è la ricetta del parker house roll, la ricetta di Fulvio Marino di oggi 25 maggio 2021, la ricetta E’ sempre mezzogiorno. Puntata del lunedì e come sempre non manca la ricetta di Fulvio Marino che ogni giorno è la più attesa. Sono dei panini morbidi, una vera meraviglia da gustare a colazione, a merenda o quando vogliamo coccolarci. E’ una ricetta semplice ma solo perché Fulvio Marino ci mostra sempre tutti i passaggi nel dettaglio. Più lievitazioni e un inizio da non saltare. Seguiamo nel dettaglio la ricetta del pane dolce di oggi di Fulvio Marino, la ricetta del parker house roll.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PANINI DOLCI PARKER HOUSE ROLL

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 di grano tenero, 250 g di acqua, 300 g di latte intero, 150 g di uova, 40 g di fiocchi di patata disidratata, 20 g di lievito di birra, 110 g di zucchero, 100 g di burro, 20 g di sale

Preparazione: versiamo nella ciotola piccola 50 g di farina e 250 g di acqua, mescoliamo. Nella ciotola grande versiamo il resto della farina e l’impasto piccolo, impastiamo e aggiungiamo i fiocchi di patata disidrata, le uova, lo zucchero, impastiamo e aggiungiamo quasi tutto latte, impastiamo e dopo pochi minuti uniamo il sale, impastiamo. Solo alla fine uniamo il burro morbido e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare solo un’ora coperto e a temperatura ambiente. Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato e stendiamo l’impasto, otteniamo un rettangolo grande e da questo ritagliamo più rettangoli, più o meno 12 rettangoli.

Arrotoliamo il rettangolo su se stesso e disponiamo nella teglia e facciamo lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente coperto, più o meno 1 ora e mezza di lievitazione. Mettiamo in forno statico a 180° C per 40 minuti. Togliamo dal forno e lucidiamo con un po’ di burro fuso che spennelliamo.