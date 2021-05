Ricette Sal De Riso: dolcezza del Vesuvio

La ricetta di Sal De Riso della dolcezza di Vesuvio è l’originale dolce suggerito nella puntata di oggi 28 maggio 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Difficile che qualcuno si cimenti a casa in questa preparazione che è di certo molto particolare. Tanti passaggi per questo vulcano di cioccolato con un ripieno che va dal cremoso al cioccolato alla crema alle mandorle ma in più ci sono le albicocche cotte in forno. Ben più apprezzate altre ricette di Sal De Riso anche se questa resta una ricetta di un dolce speciale, magari da gustare nella splendida costiera amalfitana, da Sal De Riso.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – SAL DE RISO DOLCEZZA DEL VESUVIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola mettiamo le albicocche senza il nocciolo quindi tagliate a metà, aggiungiamo lo zucchero, l’amido e la vaniglia, il liquore all’amaretto, lasciamo per 2 ore coperto con la pellicola. Versiamo poi tutto nella teglia e mettiamo in forno 20 minuti a 170° C.

Passiamo al cremoso e facciamo bollire latte e panna insieme. Nella ciotola lavoriamo il tuorlo con lo zucchero, versiamo sopra latte e panna bollenti e mescoliamo subito con la frusta a mano, uniamo il cioccolato tritato e facciamo sciogliere, copriamo e mettiamo in frigo.

Per la crema con le mandorle scaldiamo panna, latte e zucchero, aggiungiamo la pasta di mandorle, mescoliamo e uniamo la gelatina fatta rinvenire in acqua e strizzata, mescoliamo e facciamo sciogliere. Facciamo raffreddare e alla fine uniamo la panna montata mescolando con delicatezza.

Versiamo il cioccolato fuso e temperato sugli stampi di silicone, facciamo raffreddare bene a temperatura ambiente. Adesso versiamo dentro un po’ di cremoso, aggiungiamo le albicocche cotte in forno, un dischetto di pan di Spagna bagnato con amaretto o altro, poi aggiungiamo la crema di mandorle e i biscotti al cioccolato sbriciolati. Mettiamo due ore almeno nel congelatore e poi sformiamo.

Decoriamo con cacao amaro in polvere e aggiungiamo confettura di arance rosse, infine fili di peperoncino rosso e abbiamo il vesuvio con la sua lava.