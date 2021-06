Biscotti da latte, la ricetta di Fulvio Marino per la colazione

La ricetta dei biscotti da latte è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 1 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un’idea molto golosa ma anche pratica perché i biscotti da inzuppare nel latte sono perfetti per tutta la famiglia. Tutti adorano i biscotti, ne compriamo tanti ma oggi la ricetta dei biscotti al latte di Fulvio Marino ci fa davvero venire voglia di preparare in casa questi biscotti. E’ importante conservarli nel modo migliore per farli durare a lungo, anche se questi biscotti di E’ sempre mezzogiorno finiranno presto, in casa andranno a ruba. Ecco la ricetta per fare i biscotti per il latte di Fulvio Marino con burro, mandorle tritate e zucchero integrale. Impastiamo, facciamo lievitare e mettiamo in forno i nostri biscotti E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – BISCOTTI DA LATTE

Ingredienti: 1 kg di farina di farro bianco, 250 g di lievito madre (oppure 12 g di lievito fresco di birra) 480 g di acqua, 10 g di sale, 200 g di zucchero integrale, 200 g di burro, 100 g di mandorle tritate, latte per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di farro bianco, aggiungiamo il lievito madre. Se vogliamo possiamo sostituire la farina e scegliere quella 0. Aggiungiamo quasi tutta l’acqua e iniziamo ad impastare. Se non abbiamo il lievito madre sostituiamo con 12 g di lievito fresco di birra, in questo caso però l’acqua diventa 550 g.

Uniamo lo zucchero integrale, ma va bene anche lo zucchero bianco, impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e completiamo con il burro a pomata, facciamo incorporare aggiungendolo un po’ alla volta. Alla fine, uniamo le mandorle tritate e senza pelle.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente coperto. Abbiamo un impasto un po’ appiccicoso, facciamo le pieghe di rinforzo e mettiamo di nuovo nella ciotola coperta da pellicola, mettiamo in frigo 2 ore. Abbiamo un impasto plastico.

Dividiamo in due filoni e mettiamo sulla teglia foderata con la carta forno, spennelliamo con il latte e facciamo lievitare fino al raddoppio. Mettiamo in forno a 180° C per 45 minuti. Facciamo raffreddare e tagliamo a fette di circa 1 cm di spessore, abbiamo i biscotti che disponiamo sulla teglia e mettiamo in forno a 150° C per 15 minuti a forno chiuso e altri 15 minuti con forno leggermente aperto.