Torta di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di Zia Cri

La ricetta della torta E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri è il dolce di oggi 7 giugno 2021. Si inizia subito con una ricetta molto golosa, la ricetta di una torta fatta con il pan di Spagna e la crema ma non solo perché Zia Cri aggiunge i mirtilli e inoltre la ganache. Nella ricetta della torta E’ sempre mezzogiorno del lunedì anche un bel po’ di panna. Zia Cri aggiunge la panna montata anche nell’impasto del pan di Spagna. Non perdete questa e le altre ricette di oggi su Rai 1 e le altre ricette in tv. Ecco come si fa la golosa torta di oggi di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, la torta con la crema, la ganache e i mirtilli.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – TORTA PAN DI SPAGNA E CREMA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla base e montiamo la panna fresca. In un’altra ciotola lavoriamo le uova intere con lo zucchero, possiamo farlo con le fruste elettriche. A parte uniamo farina e lievito per dolci, mescoliamo e uniamo il colorante, in gel o anche idrosolubili, mescoliamo e otteniamo il colore che vogliamo, Zia Cri sceglie il rosso. Uniamo la panna montata al composto con i tuorli, mescoliamo e aggiungiamo la farina colorata con il lievito, mescoliamo il tutto benissimo. Versiamo il composto nello stampo imburrato e infarinato. Mettiamo in forno a 180° C per 45 – 50 minuti, dipende dal forno e dall’altezza della torta. Facciamo raffreddare.

Nella pentola mettiamo zucchero e acqua, portiamo a bollore e solo dopo aggiungiamo i mirtilli.

In un’altra pentola facciamo la ganache, scaldiamo la panna e aggiungiamo il cioccolato bianco a pezzetti, facciamo sciogliere. Facciamo raffreddare.

Zia Cri ha preparato sia il pan di Spagna colorato che semplice, così alterna gli strati rosso e bianco. Tagliamo il pan di Spagna ottenendo più dischi che farciamo con la crema pasticcera già pronta e con i mirtilli cotti con loro sciroppo. Non inzuppiamo il pan di Spagna, non è necessario. Abbiamo così una torta alta farcita con crema e mirtilli. Adesso copriamo tutta la torta con la ganache al cioccolato bianco e panna. Decoriamo come vogliamo o come mostra Molly.