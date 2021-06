Krapfen con fragoline di bosco, la ricetta di Barbara De Nigris

Krapfen con fragoline di bosco è la ricetta dolce di oggi 9 giugno 2021 di Barbara De Nigris per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Puntata del mercoledì con Antonella Clerici e la prima ricetta è con la dolce e bravissima Barbara De Nigris, un dolce speciale della sua tradizione, i krapfen con le fragole ma in realtà è un dolce diverso da quello classico. Come sempre Barbara spiega tutto nel dettaglio e anche possiamo fare questi che sono dei ravioli dolci fritti, ripieni con la composta di fragole fatta in casa. Tante ricette in una con la De Nigris perché facciamo anche la salsa di fragoline di bosco. Ecco la ricetta di oggi.

RICETTE BARBARA DE NIGRIS E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – KRAPFEN CON FRAGOLINE DI BOSCO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per l’impasto versiamo tutti gli ingredienti liquidi nella ciotola, quindi il latte tiepido, l’acqua tiepida e l’olio di semi, uniamo la grappa e l’uovo, mescoliamo bene.

In un’altra ciotola mettiamo farina e un pizzico di sale, mescoliamo e qui aggiungiamo i liquidi e lo zucchero, mescoliamo e impastiamo, otteniamo un panetto che avvolgiamo nella pellicola, facciamo riposare in frigo 30 minuti. Poi tiriamo la sfoglia sottile.

Passiamo alla composta, laviamo le fragole, tagliamo e mettiamo nella ciotola con succo di limone, poco, e lo zucchero semolato, mescoliamo e lasciamo 1 ora, poi versiamo nella pentola e cuociamo a fiamma bassa per 30 minuti.

Sulla sfoglia creiamo i ciuffi di ripieno, ovvero la confettura di fragole, copriamo con altra sfoglia e per farla attaccare usiamo un pochino di acqua spennellata. Abbiamo i ravioli che tagliamo con la rotella dentellata. Facciamo riposare 30 minuti in frigo, coperti e poi friggiamo in olio profondo e ben caldo. Facciamo dorare ma senza esagerare, scoliamo su carta da cucina.

Per la salsa condiamo le fragoline di bosco con zucchero a velo e limone, mettiamo in frigo per 30 minuti minimo, devono rilasciare il sughetto, le passiamo col colino e otteniamo la salsa. Montiamo la panna con il miele e un pizzico di cannella. Serviamo i krapfen con lo zucchero a velo, la salsa di fragole e la panna montata.