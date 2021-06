Panna cotta al lime, il dolce dell’estate di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri di oggi 10 giugno 2021 per le ricette di E’ sempre mezzogiorno è la panna cotta al lime, un dolce delizioso con la panna, il latte, il lime ma non solo perché prepariamo anche il biscotto e altro. E’ una versione moderna per fare la panna cotta e le ricette di Zia Cri per l’estate sono perfette. Menta scorza di lime e biscotti al frutto della passione e con le ricette E’ sempre mezzogiorno ci sembra sia già arrivata l’estate. Non perdete la ricetta della panna cotta al lime di Zia Cri, un dessert bellissima, un dolce perfetto dalle nuove ricette della cucina di Antonella Clerici.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PANNA COTTA AL LIME

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: zucchero e la menta fresca, frulliamo il tutto, abbiamo uno zucchero profumato.

Nella pentola mettiamo latte e panna e facciamo scaldare e uniamo lo zucchero profumato, mescoliamo e uniamo la gelatina che facciamo sciogliere. Versiamo il tutto nello stampo e mettiamo in frigo facciamo raffreddare.

Passiamo all’impasto che è simile alla frolla, è il biscotto: farina, burro freddo a pezzetti, farina di mandorle, fecola e lo zucchero a velo, lavoriamo il tutto con la foglia nella planetaria o anche con la lama ma possiamo anche lavorare a mano. Aggiungiamo anche il frutto della passione e completiamo l’impasto. Facciamo riposare in frigo 30 minuti. Stendiamo la frolla ben spessa e ritagliamo i biscotti, magari a forma di fiore. Con l’impasto facciamo anche una base della grandezza dello stampo usato per la panna cotta. Mettiamo in forno a 170° C per 15 – 20 minuti.

In un pentolino mettiamo zucchero e acqua. Tagliamo le scorzette di lime con il meno possibile di parte bianca, tagliamo a striscioline molto sottili e mettiamo a bollire con l’acqua, il tempo del bollore. Sbollentiamo e scoliamo, versiamo nello sciroppo acqua e zucchero e lasciamo bollire 10 minuti.

Copriamo la panna cotta con la base di biscotto, capovolgiamo nel vassoio, completiamo con zeste di lime, menta e biscottini.