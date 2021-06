Torta all’ananas di Natalia Cattelani, la ricetta del dolce dell’estate

Gran ricetta la torta all’ananas di Natalia Cattelani di oggi 17 giugno 2021 per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Una torta con base furba molto sottile per non esagerare con le calorie. Usiamo solo ananas fresco e non quello in scatola. Tagliamo le fette di ananas molto sottili, ma possiamo fare anche la torta al melone seguendo gli stessi passaggi di questa golosa torta all’ananas di E’ sempre mezzogiorno. Possiamo cuocere la crema nel microonde o nel modo tradizionale, nel pentolino sul fuoco. Non perdete questa ricetta dolce di Natalia Cattelani per fare la torta con l’ananas e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

RICETTE NATALIA CATTELANI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTA ALL’ANANAS

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo l’ananas a fette, dopo averlo ben pulito ovviamente. Dobbiamo tagliare fette molto sottili e poi ogni fetta la tagliamo a metà. Condiamo con lo zucchero, 30 grammi, lasciamo da parte, devono tirare fuori il loro succo.

Frulliamo le uova intere con lo zucchero, ritaglia di ananas e solo dopo uniamo il burro ammorbidito a pezzetti, infine la farina già setacciata con il lievito. Frulliamo il tutto, ovviamente possiamo fare questo lavoro anche con a mano. Facciamo però attenzione ai grumi. Versiamo il tutto nello stampo imburrato ma anche foderato sulla base con la carta forno. Natalia Cattelani anche questa volta usa lo stampo furbo che permette alla base di accogliere la crema. Mettiamo la torta in forno a 180° C per 20 minuti circa. Facciamo intiepidire e poi capovolgiamo nel vassoio.

Passiamo alla crema, anche questa furba e veloce: sbattiamo le uova intere con lo zucchero, quindi è più leggera perché ci sono anche gli albumi. Uniamo l’amido di mais, mescoliamo e solo dopo uniamo il latte. Possiamo cuocere nel microonde alla massima potenza per 3 minuti, tiriamo fuori, mescoliamo e poi altri 3 minuti alla massima potenza, tiriamo fuori e mescoliamo. In genere bastano 6 minuti di cottura ma se necessario aggiungiamo altri secondi alla fine. Copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare.

Versiamo sulla torta fredda il succo dell’ananas che abbiamo ottenuto, Versiamo la crema e decoriamo con le fettine di ananas. Guardiamo la foto, devono sembrare dei petali.