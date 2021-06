Ricette Luca Montersino: tiramisù classico e perfetto

Una versione professionale del tiramisù classico ed è Luca Montersino a regalarci un’altra lezione di pasticceria a E’ sempre mezzogiorno. Si parte con le uova da pastorizzare, si prepara ovviamente lo sciroppo di acqua e zucchero e Luca Montersino spiega che tutto il passaggio è molto semplice ma anche molto importante e dello sciroppo non va sprecato niente. Luca Montersino mostra una ricetta per il tiramisù classico davvero golosa, deliziosa, perfetta ovviamente, non è il tiramisù che facciamo tutti in casa. Ecco la ricetta del tiramisù di Luca Montersino dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di un dolce che con attenzione possiamo fare anche in estate. Attenzione alle uova e al mascarpone, ma se seguiamo i passaggi del maestro è tutto semplice.

RICETTE LUCA MONTERSINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL TIRAMISU’ CLASSICO

Ingredienti per 25 vasetti – Per la crema tiramisù: 150 g di tuorli, 300 g zucchero vagliato, 100 g acqua, 1 g vaniglia in bacche bourbon, 4 g gelatina in polvere, 500 g mascarpone, 500 g panna al 35% di materia grassa

Per il biscotto classico di riso: 250 g di tuorli, 250 g di farina di riso, 60 g di amido di riso, 375 g di albumi, 315 g di zucchero vagliato

Per la bagna al caffè: 180 g acqua, 130 g zucchero, 40 g caffè in polvere, 5 g caffè solubile, 180 g acqua fredda – 50 g cacao amaro in polvere

Preparazione: per la crema montiamo i tuorli con la vaniglia nella planetaria. Versiamo lo sciroppo di acqua e zucchero a 121° C e continuiamo a montare fino a raffreddare il tutto. Solo dopo uniamo la gelatina idratata. Uniamo al mascarpone già lavorato, mescoliamo e uniamo la panna semi montata, mescoliamo con la frusta.

Per la bagna acqua e zucchero che portiamo quasi a bollore, uniamo caffè in polvere e solubile, lasciamo in infusione 10 minuti, filtriamo col colino, uniamo l’acqua fredda, mescoliamo.

Componiamo il dolce e nel vasetto mettiamo uno strato di savoiardi o di pan di Spagna inzuppati con la bagna. Aggiungiamo la crema e proseguiamo con altro pan di Spagna o biscotto inzuppato. Completiamo con la crema e il cacao in polvere. Gustiamo sempre ben freddo.