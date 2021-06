Torta in padella con ciliegie, la ricetta di Natalia Cattelani

La ricetta della torta in padella con le ciliegie è la ricetta dolce di Natalia Cattelani per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 giugno 2021. Una torta con le ciliegie ma senza forno, cotta in padella con i consigli di Natalia Cattelani. Un ripieno di crema che non ha bisogno di cottura, una crema bianca a cui aggiungiamo le ciliegie denocciolate e spadellate con lo zucchero. Possiamo fare una torta in padella con la crema e le ciliegie bassa oppure fare due torte in padella e così abbiamo una torta alta e molto golosa. Ecco la ricetta dolce del giorno, la ricetta della torta senza forno.

RICETTE DOLCI NATALIA CATTELANI – LA TORTA IN PADELLA ALLE CILIEGIE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lavoriamo le uova con lo zucchero, montiamo per 10 minuti. Sciogliamo il burro e aggiungiamo un po’ di scorza di limone grattugiata. Prendiamo un po’ del composto uova e zucchero e mettiamo nel burro, mescoliamo.

Setacciamo la farina con fecola e lievito e versiamo nella ciotola con grande con le uova e lo zucchero, mescoliamo e uniamo il composto con il burro, mescoliamo bene il tutto.

Rivestiamo la padella antiaderente imburrata con la carta da forno. Versiamo qui tutto il composto della torta. Mettiamo sul fuoco fiamma bassa coperta, scegliamo la ghiera media. Facciamo cuocere almeno 35 minuti. Quando si addensa del tutto la torta è pronta. Se vogliamo una torta perfetta disponiamo in padella anche l’anello di acciaio e qui versiamo il composto, togliamo l’anello solo a fine cottura. Oppure facciamo raffreddare la panna e poi ritagliamo usando l’anello d’acciaio.

Tagliamo la torta a metà per farcirla. Denoccioliamo le ciliegie e spadelliamo in padella con lo zucchero. Nella ciotola versiamo mascarpone, formaggio spalmabile e zucchero a velo, mescoliamo il tutto.

Spennelliamo la metà della torta con uno sciroppo, la bagna, farciamo con la crema bianca, aggiungiamo sopra l’altro strato di torta e farciamo con la crema a cui abbiamo aggiunto le ciliegie. Disponiamo sopra il terzo disco e copriamo con la crema bianca, livelliamo e mettiamo sopra l’ultimo disco. Mettiamo in frigo e poi decoriamo con ciuffi di crema e ciliegie.

Ovviamente Natalia ha fatto due torte in padella per fare i 4 strati, ma possiamo farne anche solo una e una torta più bassa.