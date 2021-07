Ricette di Giusina in cucina: rotolo con crema e fragole

Un rotolo con crema e fragole, la ricetta di Giusina in cucina, un dolce classico perfetto sempre, soprattutto in estate. La base di pan di Spagna e la crema facile da preparare, fragole, zucchero a velo e il dessert è pronto. Come sempre Giusina Battaglia ci regala ricette siciliane anche se il dolce rotolo con crema e fragole lo conoscono tutti. Giusina in realtà rende tutto ancora più semplice perché non arrotola la base quando è ancora calda, farcisce subito con la crema e le fragole e solo dopo arrotola il tutto. Il risultato è molto goloso, una vera delizia per tutti. Non perdete questa e le altre ricette della giornalista siciliana appassionata di cucina.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – ROTOLO CON CREMA E FRAGOLE

Ingredienti – Pan di Spagna: 80 g farina, 20 g fecola di patate, 4 uova, 1 cucchiaino di lievito, scorza di limone, 80 g di zucchero

Crema con fragole: 100 g di zucchero, 50 g farina, 1 limone bio, 500 ml latte, 1 stecca di vaniglia, 4 tuorli, fragole e zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e montiamo gli albumi con metà dello zucchero e l’altra metà di zucchero con i tuorli. Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata ai tuorli e continuiamo a montare. Adesso setacciamo la farina e la fecola, il lievito e versiamo qui i tuorli, mescoliamo e aggiungiamo gli albumi montati, mescoliamo. Prendiamo la teglia e foderiamo con la carta forno, versiamo il composto e stendiamo l’impasto sottile. Mettiamo in forno a 200 – 220° C per 5 massimo 7 minuti.

Per la crema facciamo bollire il latte con la vaniglia. I tuorli li montiamo con lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, poi uniamo la farina setacciata e montiamo ancora con le fruste. Togliamo la bacca e aggiungiamo a filo il latte caldo nel composto con i tuorli, mescoliamo subito. Facciamo cuocere la crema mescolando e poi facciamo raffreddare. Tagliamo le fragole a pezzi e aggiungiamo alla crema, mescoliamo.

Togliamo la base dal forno, farciamo con la crema alle fragole, arrotoliamo e completiamo con lo zucchero a velo,