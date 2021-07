Ricette Giusina Battaglia: brioche col tuppo

La ricetta della brioche col tuppo è la golosa ricetta di Giusina in cucina, è la ricetta da Favignana ma è la classica ricetta delle brioche che si gustano nella Sicilia orientale. Ovviamente da Messina e dalla Sicilia la golosa ricetta dolce da gustare con la granita, magari con la granita di fragole ma possiamo davvero passare da quella alle mandorle a quella al caffè, ce n’è per tutti i gusti. Un morso alla brioche e un bel po’ di granita e magari anche panna montata e la colazione è favolosa. La ricetta di Giusina Battaglia per fare le brioche siciliane con il tuppo è davvero facile. Possiamo sostituire allo strutto il burro. Ecco la ricetta da non perdere.

BRIOCHE COL TUPPO LA RICETTA DI GIUSINA IN CUCINA

Ingredienti: 250 g di farina di manitoba, 250 g di farina 00, 50 g di burro o di strutto, 60 g di zucchero, 250 g di latte, 10 g di lievito di birra fresco, latte per spennellare, 1 uovo per spennellare, un pizzico di sale

Preparazione: per l’impasto delle brioche iniziamo sciogliendo il lievito nel latte, uniamo un pizzico di zucchero, mescoliamo e uniamo le due farine. Per Giusina lo zucchero serve per attivare la lievitazione. Impastiamo e aggiungiamo il burro o lo strutto, la ricetta classica prevede lo strutto. Uniamo lo zucchero e completiamo l’impasto. La prima parte dell’impasto magari la facciamo nella planetaria e poi a mano.

Il composto deve risultare morbido ma non appiccicoso e in caso contrario abbiamo sbagliato qualcosa. Facciamo lievitare per minimo due ore coperto e poi facciamo le forme delle brioche.

Facciamo una pallina grande, schiacciamo e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Distanziamo un bel po’ perché cresceranno tanto. Sopra mettiamo una pallina per il tuppo. Facciamo lievitare 1 ora coperto.

Mixiamo un po’ di latte e tuorlo d’uovo e spennelliamo sulle brioche. Mettiamo in forno a 180° C per 10 – 15 minuti, dobbiamo controllare.