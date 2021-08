Parfait di mandorle, la golosa ricetta di Giusina in cucina

La ricetta del goloso dolce di Giusina in cucina, la ricetta del parfait di mandorle, una vera bontà siciliana. Infatti, il menù di Giusina Battaglia è Delizie di Ustica perché ancora una volta la giornalista con la passione in cucina non è a casa ma si divide tra Ustica e Favignana. Profumi di Sicilia e Giusina ci regala le ricette speciali, i piatti della tradizione, Ustica è famosa anche per la sua cucina il dolce parfati alle mandorle è da non perdere. Tre piatti: polpette di tonno, polpo alla catalana e il dolce simbolo delle pasticcerie palermitane in estate e non solo. Ecco come si fa il parfait di mandorle con colata di cioccolato.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – PARFAIT ALLE MANDORLE

Ingredienti: 200 g di mandorle con la pelle, 100 g di pistacchi tritati, 2 cucchiai di marsala, 3 uova, essenza di mandorla amara, 400 g di panna per dolci, sale, 300 g di zucchero semolato, 80 g di zucchero a velo – 300 g di cioccolato fondente, una noce di burro e latte

Preparazione: nel pentolino versiamo 200 g di zucchero semolato, uniamo le mandorle con tutta la pelle ma che abbiamo già tritato, aggiungiamo anche la granella di pistacchi, accendiamo la fiamma e mescolando facciamo caramellare per circa 10 minuti. Uniamo il Marsala e l’essenza di mandorla amara. Versiamo il tutto sulla teglia foderata con la carta forno, livelliamo e facciamo raffreddare.

Montiamo la panna ben fredda con lo zucchero a velo. Lavoriamo i tuorli con lo zucchero rimasto. Gli albumi invece li montiamo con un pizzico di sale.

Amalgamiamo il composto di pistacchi e mandorle sbriciolato alla panna, poi aggiungiamo anche i tuorli, mescoliamo e uniamo anche gli albumi, mescoliamo. Versiamo il tutto nello stampo da plumcake e mettiamo nel congelatore per 12 ore.

Sciogliamo il cioccolato con il burro e il latte. Al momento di servire capovolgiamo il dolce nel vassoio e completiamo versando sopra il cioccolato caldo.