Biscotti di pasta frolla di Manila Nazzaro, ricette Fatto da mamma

Dalle ricette Fatto da mamma con Flora Canto in cucina c’è Manila Nazzaro con la ricetta dei biscotti di pasta frolla. E’ la puntata del 26 giugno e Manila mentre racconta la sua vita da mamma prepara questi biscotti iniziando dalla pasta frolla, ovviamente. Sono dolcetti che la Nazzaro ha preparato tante volte durante il lockdown, era un modo per fare divertire il suo bambino più piccolo che ha 9 anni. Ci hanno poi preso gusto e adesso questa ricetta dei biscotti di frolla è diventata una delle ricette di famiglia preferita. Impastiamo a mano o con l’impastatrice. In breve tempo la pasta frolla è pronta. In una parte della frolla Manila Nazzaro aggiunge la mela grattugiata, una golosa e sana idea da provare. Non perdete questa e le altre ricette con Flora Canto e le sue ospiti in cucina, le mamme vip.

RICETTE FATTO DA MAMMA – LA RICETTA DEI BISCOTTI DI PASTA FROLLA

Ingredienti: 300 g di farina per pasticceria, 2 tuorli, 150 g di zucchero, 1 uovo intero, sale, limone, 100 g di cioccolato fondente, 100 g di cioccolato bianco, 1 mela renetta e granella di pistacchi

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, lo zucchero, le uova, sia i tuorli che l’uovo intero, la scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale e impastiamo con l’impastatrice o a mano.Avvolgiamo in una pellicola il panetto di frolla e mettiamo in frigo per 1 ora. Poi stendiamo sul tavolo leggermente infarinato. Stendiamo con il mattarello e ritagliamo i biscotti con le formine

Grattugiamo la mela e la aggiungiamo in una parte della pasta frolla, incorporiamo e stendiamo di nuovo, ritagliamo i biscotti con le formine. Mettiamo in forno a 160° C per circa 15 minuti.

Sciogliamo separati cioccolato bianco e cioccolato fondente. Passiamo i biscotti nel cioccolato fuso, magari metà di ogni biscotti. Completiamo con la granella di pistacchi o altra granella.