Ricette Fatto da mamma: tagliatelle fatte in casa con asparagi e pancetta di Carmen Russo

Dalla puntata del 19 giugno 2021 di Fatto da mamma la ricetta di Flora Canto e Carmen Russo, la ricetta delle tagliatelle fatte in casa con sughetto fatto con asparagi e pancetta. Mamma della bellissima Maria che ha 8 anni Carmen Russo prepara spesso le tagliatelle fatta in casa. Sia lei che Flora Canto confidano che appena tornano a casa si mettono comode con la tuta o altro abbigliamento così sono pronte anche per cucinare. L’ospite della puntata racconta com’è lei da mamma, deve compensare Enzo Paolo Turchi che concede tutto alla loro bambina. Racconta della gelosia di entrambi, della passione che bisogna mantenere viva e anche del parto. Intanto, cucinano, Carme impasta e Flora si occupa del condimento. Tra una chiacchiera e l’altra la ricetta di Fatto da mamma è ben spiegata. Asparagi e pancetta, un po’ di aglio, olio di oliva e acqua di cottura e il primo piatto è pronto. Ecco la ricetta da provare, le tagliatelle fatte in casa con il sugo di asparagi e pancetta.

RICETTE FATTO DA MAMMA CON FLORA CANTO E CARMEN RUSSO – TAGLIATELLE FATTE IN CASA CON ASPARAGI E PANCETTA

Ingredienti: 300 g di farina, 3 uova e sale – 300 g di asparagi, 100 g di parmigiano grattugiato, 100 g di pancetta, sale, pepe, olio di oliva e aglio

Preparazione: formiamo la classica fontana di farina e impastiamo con le uova e un po’ di sale. Otteniamo il panetto che Carmen tira subito ottenendo la sfoglia non troppo sottile. Otteniamo poi le tagliatelle, un po’ più grandi di quelle classiche. Davvero bravina la Russo in cucina.

Tagliamo la pancetta a listarelle e facciamo tostare un po’ in padella antiaderente con un po’ di olio di oliva. Tagliamo gli asparagi a pezzetti ma solo la parte più tenera vicina alla punta, aggiungiamo in padella e uniamo anche un po’ di acqua di cottura.

Cuociamo le tagliatelle in acqua bollente e salata, scoliamo, cuociono in poco tempo. Versiamo la pasta in padella, facciamo saltare e serviamo completando con il parmigiano reggiano grattugiato.