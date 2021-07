Fatto da mamma, la ricetta delle polpette con le melanzane di Veronica Maya

La ricetta di Veronica Maya delle polpette con le melanzane dalle ricette Fatto da mamma è il secondo piatto delizioso che possiamo preparare in estate e magari possiamo anche congelarle e tirarle fuori in inverno. In ogni puntata di Fatto da mamma Flora Canto ha avuto ospite una mamma vip e nella puntata del 12 giugno in cucina c’era Veronica Maya. Dopo le ricette di casa di Maria Grazia Cucinotta la ricetta di Veronica Maya delle polpette con le melanzane. Sono polpette fatte con la polpa delle melanzane cotte in forno. Mollica di pane, formaggi, uova, pane grattugiato, latte e abbiamo in poco tempo le polpette fritte.

RICETTE FATTO DA MAMMA – POLPETTE CON LE MELANZANE DI VERONICA MAYA E FLORA CANTO

Ingredienti: 1 kg di melanzane, 200 g di pane grattugiato, aglio, basilico, 50 g di pinoli, 100 g di formaggio pecorino, 100 g di parmigiano reggiano, 2 uova, 20 g di pinoli, 300 g di mollica di pane, sale, 250 ml di latte, pepe e olio di semi di arachide per friggere

Preparazione: le melanzane le cuociamo in forno intere o tagliate a metà a 220° C magari ventilato e facciamo appassire. Togliamo dal forno e svuotiamo recuperando la polpa che mettiamo nella ciotola. Aggiungiamo le uova, mescoliamo e aggiungiamo pepe, sale, i capperi che abbiamo già tritato al coltello e ovviamente prima dissalato. Versiamo nel frullatore il tutto oppure possiamo procedere a mano. Aggiungiamo il parmigiano, il pecorino grattugiati e frulliamo solo un po’, deve comunque restare consistente.

In padella tostiamo i pinoli. Ammolliamo la mollica di pane nel latte, strizziamo e aggiungiamo nella ciotola, mescoliamo e aggiungiamo il pane grattugiato, l’aglio, il basilico e mescoliamo il tutto. Facciamo le polpette che friggiamo in olio ben caldo e profondo. Scoliamo su carta da cucina e poi gustiamo calde o fredde.