Ricette Fatto da mamma: pancake con mele e gelato

La ricetta dei pancake con le mele e gelato è la ricetta dolce della prima puntata di Fatto da mamma con Flora Canto. Golosissima l’idea di preparare come merenda i pancake, perfetto se aggiungiamo le mele sia nell’impasto che per servire i dolcetti. In più Flora Canto aggiunge il crumble al cioccolato ma in realtà è la bravissima Francesca Minnella a regalarci questa ottima ricetta per fare i pancake con mele e gelato. Una ricetta Fatto da mamma sempre ottima per tutti, grandi e bambini. Ecco come si fanno i pancake in poco tempo, di seguito gli ingredienti con le dosi precise e i semplici passaggi.

RICETTE FATTO DA MAMMA CON FLORA CANTO – PANCAKE MELE E GELATO

Ingredienti: 200 g di farina, 1 cucchiaio di olio di semi di girasole, 220 ml di latte, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 2 uova, 2 cucchiaini di lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato, 1 mela renetta, gelato al fior di latte e cannella

Preparazione: pesiamo la farina e versiamo nella ciotola, uniamo il lievito per dolci e il pizzico di bicarbonato.

Sbucciamo la mela con il pelapatate, dividiamo in 4 parti e poi grattugiamo riducendo quasi in polpa. Lavoriamo a parte gli albumi usando magari le fruste elettriche. In un’altra ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero di canna, mescoliamo e versiamo a filo il latte e l’olio, continuiamo a mescolare. Setacciamo le polveri e aggiungiamo al composto, mescoliamo e uniamo la mela grattugiata, mescoliamo e uniamo gli albumi montati, mescoliamo e abbiamo il composto completo.

Scaldiamo bene la padella, meglio se senza bordi. Versiamo un mestolo di composto, due mestoli se vogliamo il pancake più grande. Otteniamo dei dischetti che facciamo cuocere sui due lati, si devono formare delle bollicine.

In un’altra padella prepariamo le mele caramellate, a pezzetti. Serviamo il pancake con zucchero a velo in modo semplice o con le mele caramellate e il loro sughetto. Completiamo con l’aroma di cannella e gelato magari gusto fior di latte, un po’ di crumble fatto con farina di mandorle, burro e zucchero nelle stesse dosi e poi cotto al forno.