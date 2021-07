La pizza di Maria Grazia Cucinotta per le ricette Fatto da mamma con Flora Canto

La ricetta della pizza di Maria Grazia Cucinotta è la seconda ricetta per Fatto da mamma con Flora Canto. L’attrice siciliana è stata la prima ospite di Flora Canto. Nella bellissima cucina le ricette facili e veloci e la pizza non poteva mancare. Dopo la pasta cacio e pepe la pizza è il piatto che la Cucinotta prepara spesso per sua figlia Giulia. A lei piace la pizza con il mais e la mozzarella ma non è tutto perché Maria Grazia Cucinotta per le ricette Fatto da mamma ha anche una pizza fritta dolce o salata da mostrare. Ecco la ricetta delle pizze per Fatto da mamma da Maria Grazia Cucinotta e Flora Canto.

RICETTE FATTO DA MAMMA – LA PIZZA DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA E FLORA CANTO

Ingredienti: 500 g di farina per pizza, 250 ml di acqua, 1 cucchiaio di olio evo, 1 cucchiaino raso di lievito secco, sale, 1 cucchiaio di zucchero – 100 g di mozzarella, paprika dolce – 100 g di scamorza fresca, 100 g di Nutella, estratto naturale di cannella, zucchero a velo, 1 l di olio di semi di girasole

Preparazione: impastiamo la farina con l’acqua, il lievito, un pizzico di sale, lo zucchero e l’olio di oliva. Mettiamo nella ciotola e facciamo lievitare minimo 2 ore a temperatura ambiente coperto con la pellicola, deve raddoppiare il suo volume.

Stendiamo la pizza, tagliamo la mozzarella e distribuiamo sulla pizza, aggiungiamo un pizzichino di sale, la paprika dolce e olio di oliva. Mettiamo nel fornetto per pizza. Stendiamo un altro dischetto e su metà mettiamo i dadini di scamorza, chiudiamo bene ottenendo la mezza luna, il calzone. Friggiamo in olio profondo e ben caldo.

Con altro impasto facciamo delle palline che farciamo con pezzetti di Nutella congelati. Facciamo attenzione a non sporcare l’impasto con la Nutella. Chiudiamo bene le palline con il ripieno dolce. Friggiamo anche queste. Scoliamo su carta da cucina. Completiamo le palline dolci con zucchero a velo e cannella.