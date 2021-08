Torta con pesche caramellate, ricette dolci di Natalia Cattelani (video)

La ricetta della torta con le pesche caramellate di Natalia Cattelani. E’ un dolce facile e veloce da fare, perfetto per la merenda ma anche in tutte le altre occasioni golose. Con un semplice video la bravissima Natalia Cattelani ci regala non solo le dosi perfette ma anche tutti i passaggi per preparare in casa la stessa torta di pesche caramellate, proprio come la fa lei. E’ una delle ricette che Natalia Cattelani propone sul suo profilo Instagram, una ricetta dolce per tutta perfetta in estate e per tutta la famiglia. In basso la ricetta e il video. Non perdete le altre ricette dolci.

RICETTE NATALIA CATTELANI – TORTA CON PESCHE CARAMELLATE

Ingredienti: 6 pesche – Per la salsa: 80 g di zucchero, 40 g di burro, 2 cucchiai di acqua

Per la base: 150 g di burro morbido, 150 g di zucchero, 3 uova, 200 g di farina 0, 120 g di yogurt greco al naturale, 50 g di mandorle tritate finemente, 3 cucchiaini di lievito per dolci, 5 o 6 amaretti, 2 cucchiai di mandorle a lamelle

Preparazione: prepariamo il caramello e versiamo in padella lo zucchero, il burro e l’acqua, facciamo sciogliere, mescoliamo e versiamo il caramello sul fondo della torta, nello stampo.

Nella ciotola prepariamo la base: montiamo il burro morbido con lo zucchero, uniamo le uova una alla volta, mescoliamo bene e aggiungiamo la farina di mandorle, lo yogurt e la farina setacciata con il lievito, mescoliamo bene il tutto, otteniamo una bella crema.

Tagliamo le pesche a spicchi e disponiamo a raggiera sul caramello. Sbricioliamo gli amaretti e li aggiungiamo sulle pesche. Se possiamo lasciamo le pesche con la buccia, ovviamente usiamo le pesche bio.

Versiamo il composto per la base, livelliamo. Mettiamo in forno a 180° C per 50 minuti. Togliamo dal forno, capovolgiamo dopo averla fatta intiepidire e completiamo con le lamelle di mandorle.