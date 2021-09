Ricette dolci Zia Cri: biscotti facili alle mele

Che bontà la ricetta dei biscotti facili alle mele di Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 settembre 2021. Una ricetta dolce veloce con Zia Cri che in questa edizione di E’ sempre mezzogiorno propone davvero ricette da fare in pochi minuti, le ricette sciuè sciuè che piacciono a tutti. Sono i biscotti alle mele che però non sono farciti ma le mele vengono messe nell’impasto dopo averle spadellate, un po’ caramellate con burro e zucchero. Non è tutto perché la ricetta dei biscotti alle mele di oggi di Zia Cri aggiunge anche altri deliziosi consigli con la scorza d’arancia. Ecco i biscotti di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei biscotti fatti con le mele di Zia Cri.

Ricette E’ sempre mezzogiorno 20 settembre 2021

Ingredienti – Per le mele: 2 mele, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 20 g di burro, il succo di 1 arancia, – Per i biscotti: 2 uova, 100 g di zucchero di canna, 100 g di burro, 300 g di farina 00, 50 g di fecola, 1 bustina di lievito per dolci – Per guarnire: zucchero a velo e la scorza di 1 arancia

Preparazione: sbucciamo le mele, meglio se Golden, tagliamo a dadini e spadelliamo in padella antiaderente con un po’ di burro, lo zucchero di canna e succo d’arancia, facciamo un po’ caramellare.

in una ciotola rompiamo le uova intere, uniamo tutto lo zucchero di canna e lavoriamo con la frusta elettrica. Uniamo anche il burro morbido, lavoriamo ancora. Uniamo la farina, la fecola e il lievito setacciati, amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo le mele con tutto il sughetto, amalgamiamo.

Sulla teglia con la carta forno disponiamo a cucchiaiate il composto appena preparato. Mettiamo in forno a 170° per 20 minuti statico perché i biscotti si devono asciugare. Magari per alcuni forni è necessario 180°, per il tempo dipende dalla grandezza dei dolcetti.

Passiamo le bucce di arancia 2 minuti nel microonde, facciamo seccare, uniamo allo zucchero e frulliamo, uniamo allo zucchero a velo e possiamo spolverare i biscotti. Possiamo usare anche solo semplice zucchero a velo.