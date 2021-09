Torta soffice alle pesche e meringhe, la ricetta dolce di Zia Cri

Come sempre sono da non perdere le ricette dolci di Zia Cri e la ricetta della torta alle pesche di oggi 17 settembre 2021 è da provare anche subito. Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi la ricetta di Cristina Lunardini della torta pesche e meringhe, una torta soffice che possiamo preparare tutti in casa. Ovviamente usiamo pesche bio e Zia Cri suggerisce le pesche noci, molto golose e profumate. Gli ingredienti magari li abbiamo già tutti in casa, usiamo solo i tuorli, uniamo un po’di panna fresca ma soprattutto nell’impasto della torta E’ sempre mezzogiorno c’è la ricotta. Ecco la ricetta di Zia Cri di oggi e appuntamento a lunedì prossimo con le nuove ricette di Antonella Clerici.

La ricetta della torta alle pesche di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 2 tuorli, un pizzico di sale, 200 g di zucchero, 80 g di panna fresca, 250 g di ricotta vaccina, 250 g di farina 00, 16 g di lievito per dolci – 4 pesche noci, gelatina spray – per le meringhe: 2 albumi, 2 limone, 140 g di zucchero

Preparazione: nella ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero, a mano o con la frusta elettrica, poi uniamo la ricotta asciutta e un po’ di panna, lavoriamo bene e uniamo la farina e il lievito per dolci setacciati insieme. Non dimentichiamo il pizzico di sale, mescoliamo bene.

Laviamo le pesche, tagliamo a spicchi tutti uguali. Versiamo il composto nello stampo imburrato e infarinato. Disponiamo sopra le pesche a raggiera e mettiamo in forno a 170° per 30 – 35 minuti dipende dal forno ma anche dalla grandezza dello stampo. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare, sformiamo, gelatina spray sulla torta e completiamo con le meringhe che possiamo comprare o preparare in casa con gli ingredienti suggeriti.