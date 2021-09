Fulvio Marino suggerisce la ricetta della focaccia dolce con l’uva fragola

Una focaccia dolce è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 21 settembre 2021, una focaccia dolce con l’uva fragola. Una ricetta dolce nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma è una focaccia che sarà buonissima anche senza l’uva magari. Intanto con tutti i preziosi consigli di Fulvio Marino possiamo preparare davvero una focaccia ottima. Lievito madre o lievito fresco di birra? Il consiglio è il lievito madre ma se non l’abbiamo possiamo fare anche il lievito che in casa abbiamo tutti. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Fulvio Marino, tutte da provare ma oggi è la focaccia con l’uva a deliziare tutti. Ecco la ricetta della focaccia E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino – focaccia dolce con l’uva fragola

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 4 uova, 350 g di acqua fredda, 300 g di lievito madre oppure 20 g di lievito fresco di birra, 250 g di burro, 100 g di zucchero e 20 g di sale, uva fragola e zucchero a velo

Preparazione: versiamo la farina nella ciotola, uniamo il lievito madre o il lievito fresco di birra, uniamo quasi tutta l’acqua e le uova già sbattute. Impastiamo e uniamo lo zucchero, mescoliamo e quando l’impasto è liscio uniamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e solo alla fine uniamo anche il burro morbido che aggiungiamo un po’ alla volta.

Mettiamo in frigo 18 ore ben coperto, togliamo dal frigo, lasciamo 10 minuti a temperatura ambiente e poi versiamo sul tavolo. Creiamo delle pagnotte, due che facciamo rilassare 10 minuti.

Stendiamo nella teglia e creiamo i classici buchi della focaccia. Disponiamo l’uva fragola, un po’ la spingiamo anche nell’impasto e copriamo con abbondante zucchero. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 180° C per 25 minuti. Facciamo intiepidire e sarà buonissima.