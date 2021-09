Canederli all’albicocca, la ricetta dolce di Barbara De Nigris

La ricetta dei canederli all’albicocca è il dolce di Barbara De Nigris di oggi 24 settembre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Come sempre quando c’è in cucina Barbara De Nigris ci sono delle ricette molto golose e questa volta ci sorprende con i canederli, che in genere sono salati. Canederli golosi, canederli dolci con ripieno di albicocca. Da questa ricetta E’ sempre mezzogiorno possiamo però prendere spunto per fare altri canederli dolci e fritti. Seguiamo nel dettaglio la ricetta e avremo dolce e frutta insieme, certo i fritti non possiamo mangiarli tutti i giorni e anche i dolci non possiamo portarli sempre in tavola ma questi canederli dolci di Barbara De Nigris per E’ sempre mezzogiorno sono da provare subito.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – I canederli con albicocche

Ingredienti – per i canederli: 60 g di burro, 60 g di semola di grano duro rimacinata, sale, 250 g di quark, 1 uovo, 130 g di farina 00, 8 albicocche, 35 g di zucchero

per la panatura: 100 g di burro, 100 g di pan grattato, 50 g di zucchero, cannella in polvere, 50 g di farina

per guarnire: lamponi freschi, foglioline di menta, zucchero al velo

Preparazione: uniamo semola e burro morbido, lavoriamo ottenendo un composto di briciole, poi uniamo il formaggio suggerito, il quark o altro formaggio simile, l’uovo, sale e lavoriamo adesso con il cucchiaio, facciamo riposare 30 minuti coperto in frigo.

Intanto, creiamo sul tavolo la classica fontana di farina, poi aggiungiamo il composto freddo appena tolto dal frigo e impastiamo, abbiamo un panetto liscio. Allarghiamo il composto e dividiamo in parti da circa 60 grammi.

Stendiamo ogni pezzo di impasto, otteniamo i dischetti in cui inseriamo l’albicocca lavata, senza nocciolo che invece sostituiamo con una zolletta di zucchero. Avvogliamo l’albicocca nel dischetto di pasta e diamo la forma di una palla.

Lessiamo i canederli in acqua bollente, cuociamo circa 10 minuti dal bollore. In padella sciogliamo il burro e aggiungiamo il pane grattugiato, la cannella e lo zucchero, facciamo andare. Scoliamo i canederli e li versiamo in padella, facciamo attaccare il condimento. Serviamo completando con lamponi freschi e zucchero a velo.