Delizia ai cachi, la ricetta dolce di Zia Cri

Altre ricette dolci da E’ sempre mezzogiorno ed è Zia Cri a proporre la ricetta della delizia ai cachi, la dolce torta fredda. Un dolce con i cachi nella puntata del 7 ottobre 2021, la torta a base di savoiardi, crema al mascarpone, ricotta e panna e salsa di cachi. Tutto va in frigo, niente forno e niente fuoco se non per preparare velocemente la bagna. Possiamo sostituire i savoiardi magari con del pan di Spagna e la ricotta con altro, decorare con altra frutta o con i lamponi freschi previsti nella ricetta. Ecco come si fa la delizia ai cachi, il dolce di stagione, perfetto tra le ricette di ottobre di E’ sempre mezzogiorno.

La ricetta della delizia di cachi di Zia Cri – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 400 g di savoiardi

per la bagna: 200 ml di acqua, 200 g di zucchero, la scorza di un limone, 50 ml di limoncello,

per la crema: 250 g di mascarpone, 250 g di ricotta, 250 g yogurt, 90 g zucchero a velo, 250 ml panna fresca

per la salsa di cachi: 7 cachi maturi, 50 g zucchero a velo, succo di limone

per decorare: menta, 1 confezione di lamponi freschi

Preparazione: prendiamo solo la polpa dei cachi e la frulliamo con lo zucchero a velo e un pochino di succo di limone.

Per fare la crema lavoriamo il mascarpone con la ricotta setacciata, lo zucchero e lo yogurt greco. Alla fine aggiungiamo anche la panna montata e lavoriamo ancora.

Prepariamo anche la bagna e nel pentolino versiamo acqua e zucchero, la scorza di limone e portiamo a bollore poi facciamo raffreddare e aggiungiamo il limoncello.

Possiamo comporre il dolce, scegliamo il contenitore e facciamo uno strato di savoiardi che passiamo nella bagna, aggiungiamo la crema e poi la salsa ai cachi. Continuiamo con gli strati dai biscotti alla crema e la salsa ai cachi e completiamo proprio con la salsa ai cachi. Decoriamo come preferiamo con lamponi freschi e foglioline di menta fresca. Mettiamo in frigo.